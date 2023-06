Accedere ad Internet in sicurezza: 3 cose che non possono mancare

Per accedere ad Internet in sicurezza è necessario prendere le dovute precauzioni, in modo da poter evitare i tanti pericoli legati alla navigazione del web e i rischi per la propria privacy e per i propri dati personali. Quando si utilizza un dispositivo per accedere ad Internet (smartphone, tablet, PC o qualsiasi altro dispositivo) è fondamentale assicurarsi di poter contare su di un antivirus in grado di rilevare e bloccare il software dannoso, una VPN per proteggere e rendere privata una connessione e un password manager per poter salvare in sicurezza credenziali d'accesso e pagamento.

Per accedere a tutti e tre gli strumenti di "difesa" informatica è possibile affidarsi a Norton 360. La suite di Norton, infatti, include un antivirus, una VPN e un password manager, oltre altri servizi aggiuntivi e ad uno spazio cloud dove effettuare il backup sicuro del proprio PC. Per accedere ai software di Norton è possibile attivare il piano Standard da 29,99 euro per un anno (-60%) che permette di proteggere un unico dispositivo a scelta tra smartphone, tablet, PC e Mac.

In alternativa, c'è il piano Deluxe, che costa appena 5 euro in più, con protezione per 5 dispositivi e il piano Premium che costa 15 euro in più, on protezione per 10 dispositivi. Tutte le offerte sono attivabili direttamente tramite il sito ufficiale Norton, accessibile dal link qui di sotto.

Internet in sicurezza: antivirus, VPN e password manager sono fondamentali

Per accedere ad Internet in sicurezza è, quindi, necessario poter contare su:

un software antivirus in grado di rilevare e bloccare subito qualsiasi minaccia informatica (virus, malware etc.)

in grado di rilevare e bloccare subito qualsiasi minaccia informatica (virus, malware etc.) una VPN con utilizzo illimitato per navigare senza tracciamento e in modo privato

con utilizzo illimitato per navigare senza tracciamento e in modo privato un gestore di password per archiviare in sicurezza tutti i dati d'accesso

La proposta di Norton che unisce i tre software in un unico bundle da 29,99 euro per un anno cambia le carte in tavola, garantendo tanti vantaggi agli utenti a fronte di una spesa davvero ridotta.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.