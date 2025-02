Abbott Elementary 4 arriva in Italia: dove vedere in streaming la nuova stagione

Tra le novità della settimana per il settore della TV in streaming c'è anche il debutto italiano della quarta stagione di Abbott Elementary, disponibile da oggi, 26 febbraio 2025, all'interno del catalogo di Disney+. La serie in questione è trasmessa negli USA da ABC (la quarta stagione è ancora in corso e terminerà il prossimo 2 aprile).

In Italia, invece, Abbott Elementary 4 è un'esclusiva Disney+ ed arriva sulla piattaforma con i primi 8 episodi (la quarta stagione, complessivamente, ne avrà 20). Per gli utenti c'è anche la possibilità di recuperare le tre precedenti stagioni. La serie è una commedia, realizzata come un falso documentario, che racconta le peripezie di un gruppo di insegnanti di una scuola elementare nella periferia di Philadelphia.

A firmare la serie è Quinta Brunson che è sia creatrice che attrice protagonista. Nel cast ci sono anche Tyler James Williams, Janelle James, Lisa Ann Walter, Chris Perfetti, Sheryl Lee Ralph, William Stanford Davis. Lo scorso anno, la serie ha ottenuto ben tre Golden Globe, conquistando anche il premio come Miglior serie commedia o musicale.

Per vedere Abbott Elementary 4 basta accedere a Disney Plus tramite il box qui di sotto. Chi non ha un abbonamento può attivarne uno a partire da 5,99 euro al mese.

Abbott Elementary 4: il trailer

