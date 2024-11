A Natale viaggiare in treno costa meno: sconti fino al 70% con Italo eXtra Christmas

Viaggiare a Natale è ancora più conveniente con Italo: grazie alla nuova promozione eXtra Christmas, che fa parte della campagna eXtra Magic, è possibile risparmiare fino al 70% sui biglietti dei treni alta velocità della compagnia ferroviaria. Ecco come funziona la promo.

Acquista già da ora i tuoi biglietti scontati

Grazie all'offerta eXtra Christmas potrai, come suggerisce il nome, acquistare biglietti con sconti fino al 70% per viaggiare su tutta la rete alta velocità Italo, che tocca gran parte d'Italia. Non è necessario inserire alcun codice promo, perché l'offerta è applicata automaticamente, disponibilità permettendo, al momento dell'acquisto.

Lo sconto è calcolato rispetto al prezzo della tariffa Flex: questo vuol dire che il biglietto non sarà modificabile né rimborsabile. Tuttavia, non è indicato un limite temporale vero e proprio di acquisto, quindi è possibile prenotare già da ora per le vacanze natalizie.

L'offerta è tuttavia soggetta a disponibilità e posti limitati, per cui è meglio muoversi con un certo anticipo per riuscire ad accaparrarsi uno dei biglietti in offerta. La promozione, inoltre, è compatibile sia con i viaggi effettuati in ambiente Smart che in Prima Business.

Per approfittare degli sconti fino al 70% di Italo eXtra Christmas basta collegarsi alla pagina ufficiale di Italo Treno, inserire la destinazione di partenza e quella di arrivo, la data del viaggio e il numero di passeggeri. Così sarà possibile verificare in tempo reale se sono ancora disponibili posti in promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.