6 mesi gratis di NordVPN: l'offerta esclusiva scade oggi

L'offerta in corso per il servizio VPN NordVPN, che propone uno sconto fino al 72% sui piani di due anni e un coupon con cui riscattare 6 mesi gratis, scade nella giornata di oggi, martedì 18 marzo. Grazie alla promozione esclusiva, è possibile attivare la VPN di riferimento del settore a partire da 3,39 euro al mese e ricevere in regalo 6 mesi gratuiti.

NordVPN è la VPN di riferimento in Italia e all'estero sia per la sua velocità di connessione che per le numerose funzionalità extra presenti nei suoi piani. Tra queste il fiore all'occhiello è Threat Protection Pro, disponibile nei piani Plus e Ultimate, grazie alla quale si ha un'ulteriore protezione quando si è connessi alla rete Internet.

L'offerta esclusiva di NordVPN

Nello specifico, l'ultima offerta esclusiva di NordVPN garantisce sconti fino al 72% sui piani di due anni e 6 mesi gratis di servizio. Quest'ultimi sono riscattabili attraverso un coupon che si riceve via e-mail dopo aver attivato il piano Plus o Ultimate, disponibile rispettivamente al prezzo scontato di 4,39 euro e 6,89 euro al mese. Volendo, è possibile regalare i 6 mesi gratuiti ad una persona cara.

Rispetto al profilo Base, quello Plus include anche la funzionalità proprietaria Threat Protection Pro, strumento che blocca i malware presenti nei file scaricati dal web, offre una protezione avanzata durante la navigazione online, e rimuove sia gli annunci pubblicitari presenti nei siti web che il tracciamento dei dati. Un'ulteriore funzione inclusa è il password manager affiancato dal Data Breach Scanner, che effettua un monitoraggio continuo del web alla ricerca di eventuali violazioni di dati.

Con il piano Ultimate si aggiunge poi 1 TB di spazio di archiviazione crittografata su cloud e l'assicurazione Cyber, attraverso cui si è coperti per 5.000 euro sia contro le truffe informatiche che le frodi relative agli acquisti online.

