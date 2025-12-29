5G fino a 250 Mbps: le nuove offerte Kena con tanti Giga

Le nuove proposte Kena Mobile puntano su velocità, semplicità e bonus immediati, pensati per chi naviga davvero ogni giorno.Kena Mobile lancia una serie di offerte 5G pensate per chi vuole tanti Giga, prezzi chiari e zero vincoli. Le promozioni sono dedicate a clienti Iliad, CoopVoce, altri operatori e nuovi numeri, con soluzioni mensili o semestrali e possibilità di attivazione anche in eSIM.
Le offerte Kena puntano su pacchetti dati generosi, con offerte che vanno da 100 Giga fino a 600 Giga, minuti illimitati e 200 SMS. Il 5G è incluso fino a 250 Mbps, sfruttando la rete TIM con copertura che raggiunge circa il 99% della popolazione. Una proposta adatta sia a chi usa lo smartphone come hotspot sia a chi consuma molti contenuti in streaming o lavora in mobilità.
Prezzi competitivi e formule flessibili
Tra le promozioni più interessanti spicca l’offerta a 5,99 euro al mese con 200 Giga (in promozione anziché 100 Giga) e ricarica automatica, oppure il pack semestrale da 29,99 euro ogni 6 mesi con 200 Giga inclusi. Per chi cerca ancora più traffico dati, sono disponibili opzioni da 7,99 euro e 9,99 euro al mese, fino ad arrivare ai 600 Giga a 11,99 euro dedicati ai nuovi numeri. Attivazione, SIM e consegna sono spesso gratuite o a costo simbolico.
Un altro elemento distintivo delle offerte Kena Mobile è la flessibilità totale nella gestione della linea. Il cambio offerta è sempre gratuito, sia per i nuovi clienti sia per chi è già Kena, e può essere effettuato in qualsiasi momento dall’area personale MyKena o dall’app. In caso di esaurimento dei Giga, il servizio RESTART consente di rinnovare anticipatamente il pacchetto dati allo stesso costo mensile, evitando rallentamenti o blocchi prolungati della navigazione.
Gestione semplice e servizi intelligenti
Con l’App Kena Mobile è possibile controllare credito, Giga e minuti, gestire più linee e cambiare offerta in autonomia. La ricarica automatica aggiunge fino a 100 Giga extra al mese, mentre il servizio RESTART consente di anticipare il rinnovo dell’offerta se i Giga terminano. I servizi a pagamento indesiderati sono bloccati di default, per evitare sorprese. Per conoscere l'offerta completa di Kena Mobile clicca qui.
