5 serie TV "nascoste" da guardare in streaming su Disney+ oggi

Il catalogo di Disney+ è ricchissimo. La piattaforma, infatti, può contare su tantissimi film e, soprattutto, su un numero davvero elevato di serie TV, con moltissimi contenuti originali ed esclusivi. Orientarsi non è facile ma è comunque possibile trovare nuovi contenuti da guardare.

Ricordiamo che per accedere a tutto il catalogo di Disney+ basta avere un abbonamento. Le opzioni sono 3: c'è il piano Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese e ci sono poi i piani senza pubblicità, Standard, da 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all'anno, e Premium, da 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro all'anno. Per accedere alla piattaforma e attivare un nuovo abbonamento basta premere sul box qui di sotto.

5 serie TV da guardare su Disney+

Su Disney+ non ci sono solo serie ambientate nell'universo di Star Wars o in quello Marvel. La piattaforma di streaming, infatti, nasconde svariate serie di grande interesse. Per le prossime settimane estive è possibile concentrarsi su 5 piccoli capolavori disponibili oggi sulla piattaforma.

Uno di questi è, senza dubbio, The Patient, un thirller psicologico in 10 puntate interpretato da Steve Carell, noto in genere per ruoli molto più leggeri e che qui è protagonista di una storica complicata e coinvolgente.

Un altro prodotto molto interessante è Feud, una serie antologica disponibile in due stagioni. La prima stagione, in particolare, racconta la rivalità tra le due attrici Bette Davis e Joan Crawford, protagoniste assolute del cinema americano degli anni 60.

Un'altra interessante produzione disponibile su Disney+ è la miniserie Under the Banner of Heaven, con protagonista Andrew Garfield e Gil Birmingham, che racconta, in un totale di 7 episodi, un'indagine che ruota intorno a un brutale omicidio.

Da tenere d'occhio anche il thriller A Murder at the End of the World, interpretato da Emma Corrin, Brit Marling, Clive Owen, Alice Braga e Harris Dickinson, che segue le vicende di una detective amatoriale alle prese con un caso molto intricato e che la riguarda da vicino.

La quinta serie da scoprire su Disney+ è The Responder. Si tratta di una serie inglese, con protagonista Martin Freeman, nei panni di un agente di pronto intervento della Polizia di Liverpool impegnato in complicati turni notturni.

