5 cose che puoi fare con Claude 2 ma non con ChatGPT

I chatbot AI sono sistemi di intelligenza artificiale che possono interagire con gli utenti in modo naturale e conversazionale, tramite testo o voce. Tra i chatbot AI più avanzati e popolari è presente ChatGPT, l'intelligenza artificiale che ha aperto le porte a una sfida continua per chi realizza il chatbot intelligente più operativo ed efficiente. E tra i potenziali rivali si trova Claude 2 sviluppato rispettivamente da Anthropic, che permette di svolgere diverse funzioni che non sono presenti su ChatGPT. Ecco tutte le funzioni che contraddistinguono Claude 2 da ChatGPT.

Claude 2: attenzione all’etica

Il punto di forza di Claude 2, che lo differenzia dagli altri ChatBot, è l'alto livello di eticità. Infatti, Claude 2 è stata costruita sulla base di una costituzione che dovrebbe proteggere l'utente. Nel dettaglio, Claude 2 utilizza una tecnica chiamata AI costituzionale per garantire un dialogo sicuro, proprio a questo scopo il chatbot è stato addestrato per evitare potenziali danni attraverso conversazioni pericolose o non etiche. Questo non significa che le altre intelligenze non si preoccupino dell'utente o non controllino il pericolo, ma che Claude 2 cerca di non far emergere allucinazioni nelle sue risposte, ponendo una particolare attenzione all'aspetto etico dell'IA.

Oltre al campo etico, Claude 2 presenta dei grandi vantaggi rispetto a ChatGPT, soprattutto per coloro che sono interessati a usare funzioni maggiori senza la necessità di pagare un abbonamento a pagamento. Ma è disponibile, per chi vuole ulteriori funzionalità, anche la versione a pagamento, infatti, Anthropic ha lanciato Claude Pro.

Set dati di addestramento più recenti di ChatGPT

Claude 2 ha anche un altro importante vantaggio che riguarda i dati di addestramento. L'intelligenza artificiale si basa su un database e un determinato set di dati, che possono essere più o meno aggiornati. Il chatbot di ChatGPT, ad esempio, si basa su delle informazioni non più recenti di settembre 2021. Inoltre, essendo ChatGPT non connesso al web, si basa sulle informazioni che erano rilevanti due anni fa. Questo può limitare la sua capacità di fornire delle risposte accurate e attuali per determinate ricerche o attività. Chat GPT può essere comunque un supporto per poi approfondire le ricerche in autonomia.

Claude 2, invece, anche se come OpenAI non è connesso a Internet, è addestrato su un set di dati più recenti. Si parla infatti di informazioni fino a dicembre 2022, il che significa che Claude 2 ha a disposizione un anno di dati in più rispetto a ChatGPT. Questo può rendere Claude 2 più affidabile e aggiornato come intelligenza artificiale.

Claude 2 carica fino a 10 MB di file

Un altro enorme vantaggio è il supporto per caricare file sui server Anthropic. In pratica, Claude 2 permette di caricare fino a 10 MB di file e per ogni richiesta è possibile aggiungere 5 file. Inoltre la sua capacità è quella di interagire nella conversazione durante il caricamento di tali contenuti e di generare un riassunto dei file senza nessun tipo di richiesta particolare. Infatti, utilizza un grande modello linguistico addestrato su enormi quantità di dati testuali per generare conversazioni simili a quelle umane. Questa funzione è molto utile soprattutto per esplorare documenti complessi o lunghi che richiederebbero un tempo di lettura molto lungo.

75.000 parole a prompt

Un altro vantaggio di Claude 2, rispetto a ChatGPT, sta nella capacità di elaborare le parole. Infatti, nei principali servizi di intelligenza artificiale, c'è un limite di parole che il chatbot può elaborare alla volta. Ad esempio, ChatGPT supporta prompt di 8000 token, che corrispondono a circa 6000 parole. La differenza con Claude 2 è che questo chatbot può utilizzare 100.000 token in un prompt, che equivalgono a circa 75.000 parole. Questo significa che Claude 2 può gestire prompt molto più lunghi e complessi di Chat GPT. Potrebbe essere difficile produrre un comando così lungo, ma è pur vero che potrebbe essere un'opzione che Claude 2 offre.

Claude 2 produttivo anche offline

Claude 2 è quindi un assistente personale intelligente, che offre diverse funzionalità. Ma ricordando che Claude2 non è connesso a Internet in tempo reale oltre è capace comunque di leggere i collegamenti inseriti nella chat. In questo caso, usa una cache offline dei siti web più visitati e rilevanti per la sua base di conoscenza. In questo modo, può commentare o analizzare i contenuti dei collegamenti senza doverli aprire.

Infatti, può accedere a una vasta base di conoscenza offline, che include documenti, libri, articoli e altri contenuti digitali e fornire comunque delle risposte accurate e approfondite anche quando non c'è una connessione a internet disponibile. Una funzione che rende Claude 2 uno strumento molto utile per chi vuole apprendere, studiare o lavorare in situazioni in cui internet non è accessibile o affidabile.

Utilizzare Claude 2 in Italia

Il sito ufficiale per accedere a Claude 2 al momento non è disponibile in Italia, ma è accessibile solo per gli utenti americani e britannici. Tuttavia, è possibile utilizzare Claude 2 dall’Italia tramite l’utilizzo di una VPN. Per farlo è necessario avere una VPN installa sul proprio dispositivo, scegliere una posizione del server come gli Stati Uniti o l’Inghilterra e procedere tramite sito inserendo i dati richiesti. Dopodiché tutto è pronto per accedere e testare Claude 2 e scoprire tutte le sue funzionalità. Un'ottima VPN che consigliamo è NordVPN disponibile per tutti i tuoi dispositivi. Oggi è in promozione speciale al 68% di sconto.