4 idee regalo digitali last minute per Natale

Mancano soltanto due giorni a Natale e non hai ancora finito di acquistare i regali? Niente panico: al posto del classico pensiero senza impegno, ti suggeriamo 4 idee regalo digitali e senza spedizione dell'ultimo minuto, perfette per chi ha poco tempo ma vuole al contempo fare un dono gradito.

1. Abbonamenti digitali

Quanti di noi ogni mese sostengono il costo di un abbonamento? Musica, streaming, informazione: esistono tantissime tipologie di contenuti che, al giorno d'oggi, possono essere fruiti direttamente dai dispositivi mobili dietro al pagamento di una somma mensile. Un ottimo regalo, quindi, è quello di regalare proprio un abbonamento della piattaforma preferita di chi lo riceverà. In tal modo potrà continuare ad utilizzarla anche nel 2023 e tu avrai colto nel segno con il tuo regalo.

2. Gift Card

Proprio come gli abbonamenti, anche le gift card sono un ottimo regalo digitale. Ottimo, in particolar modo, per gli indecisi e coloro che non sanno proprio cosa mettere sotto l'albero: regalando una gift card andrai sempre sul sicuro, perché permetti al destinatario di scegliere per sé stesso cosa vuole acquistare. E sarà proprio come se lo avessi regalato tu. Puoi scegliere, in base ai gusti, una carta regalo per una piattaforma e-commerce, oppure gaming, o ancora per uno specifico negozio.

3. Cloud storage

Uno spazio di archiviazione cloud è un regalo originale, intelligente e flessibile: si adatta a tutti, dal fotografo che lo usa per i suoi scatti al genitore con centinaia di foto dei figli, dallo studente all'impiegato che deve inviare allegati pesantissimi via e-mail. Non esiste qualcuno che non possa beneficiare di questo, a nostro parere, utilissimo regalo. Noi ti consigliamo, tra tutti, pCloud: è sicuro e performante, permette di eseguire facilmente il backup del proprio telefono o aumentare la dimensione del disco rigido del PC, sincronizza file automaticamente tra tutti i dispositivi, offre opzioni di condivisione e molto altro ancora.

Ma allora perché non abbiamo inserito pCloud negli abbonamenti? Il motivo riguarda l'aspetto economico: la piattaforma, infatti, non offre i propri piani in abbonamento, bensì a vita. Ciò significa che, una volta acquistati, saranno a disposizione dell'utente per sempre. Il prezzo, grazie alla promozione in corso accessibile da questo link, varia da 199 euro per il piano da 500 GB a 399 euro per quello da 2 TB.

4. Esperienza

Come quarta e ultima idea regalo ti consigliamo un'esperienza, per la persona destinataria oppure da svolgere insieme a lei. Le opzioni, anche in questo caso, sono moltissime: si va dalle box già in commercio (di cui esiste, spesso, anche una versione digitale via e-mail) a giornate in SPA, biglietti aerei, cinema, giri in mongolfiera, corsi, ma anche adozioni a distanza simboliche (spopolano negli ultimi anni alberi e alveari).

