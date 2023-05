3 motivi per cui Carta YOU è la carta di credito da scegliere oggi

Carta YOU di Advanzia Bank diventa sempre più un punto di riferimento per il settore delle carte di credito in Italia. Si tratta, infatti, di una carta a zero spese che elimina qualsiasi costo fisso, non richiede l'apertura di un nuovo conto corrente e non prevede commissioni sull'utilizzo, sia per prelievi che per pagamenti, anche all'estero.

In più, Carta YOU include diversi vantaggi aggiuntivi come la possibilità di rateizzare le spese e di accedere ad una polizza viaggi gratuita. Per richiedere Carta YOU, senza alcun costo di emissione, è possibile seguire il link qui di sotto, raggiungere il sito ufficiale e inoltrare la richiesta.

3 motivi per scegliere Carta YOU come nuova carta di credito

Carta YOU mette a disposizione tanti vantaggi per i suoi clienti. In particolare, ci sono almeno 3 motivi per cui conviene scegliere Carta YOU come carta di credito:

non ha costi : come anticipato in precedenza, Carta YOU è una carta di credito gratuita e, quindi, non ha costi fissi e non prevede commissioni sull'utilizzo, sia per quanto riguarda i pagamenti che i prelievi

: come anticipato in precedenza, Carta YOU è una carta di credito gratuita e, quindi, non ha costi fissi e non prevede commissioni sull'utilizzo, sia per quanto riguarda i pagamenti che i prelievi non necessita dell'apertura di un nuovo conto corrente : richiedere Carta YOU non obbliga all'apertura di un nuovo conto corrente (che potrebbe comportare costi aggiuntivi); le spese vengono pagate direttamente dal proprio conto corrente, tramite bonifico

: richiedere Carta YOU non obbliga all'apertura di un nuovo conto corrente (che potrebbe comportare costi aggiuntivi); le spese vengono pagate direttamente dal proprio conto corrente, tramite bonifico include diversi vantaggi aggiuntivi: con Carta YOU c'è sempre una polizza viaggi inclusa ed è possibile rateizzare le spese sostenute per pagarle in più mesi (con un tasso di interesse)

La combinazione di questi elementi rende Carta YOU una delle opzioni più interessanti sul mercato e la carta di credito da scegliere oggi per poter contare su di uno strumento di pagamento completo e vantaggioso, ricco di funzionalità e in grado di eliminare qualsiasi costo aggiuntivo.

Per ottenere Carta YOU, senza alcun costo, è possibile fare riferimento al sito ufficiale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.