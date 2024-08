3 mesi gratis di Apple Arcade: ecco la promo per chi acquista un dispositivo compatibile

Acquistando un nuovo dispositivo Apple è possibile ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade. Si tratta di una promozione accessibile sia a chi ha acquistato di recente un dispositivo compatibile (iPhone, iPad, Mac oppure Apple TV) che a chi lo acquisterà. Ci sono, infatti, 90 giorni di tempo dal momento dell'attivazione per poter accedere alla sezione Arcade dell'AppStore e riscattare la promozione. In alternativa, chi non ha la possibilità di sfruttare quest'offerta può richiedere un mese di prova gratuita.

Apple Arcade gratis per 3 mesi, ecco come

Per ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade (invece di 6,99 euro al mese) è sufficiente aver acquistato o acquistare nel prossimo futuro un dispositivo Apple a scelta tra iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Sono compatibili con la promozione tutti i dispositivi venduti da Apple o da un rivenditore autorizzato e che sono aggiornabili all'ultima versione del sistema operativo.

A partire dal momento dell'atti azione, ci sono 90 giorni di tempo per poter riscattare la promozione. Per farlo è sufficiente accedere alla sezione Arcade dell'AppStore. Un banner confermerà la possibilità di riscattare la promozione e, quindi, di poter accedere per 3 mesi a costo zero al servizio di Apple.

Apple Arcade è un servizio in abbonamento che mette a disposizione degli utenti la possibilità di accedere a un catalogo di centinaia di giochi, da scaricare senza costi aggiuntivi sui propri dispositivi Apple. I giochi non includono acquisti online e pubblicità, garantendo, quindi, un'esperienza di gioco completa e coinvolgente.

Al termine del periodo di prova gratuita, Apple Arcade si rinnoverà al costo di 6,99 euro al mese, senza alcun vincolo per l'utente che, come per tutti i servizi Apple, potrà decidere di disattivare in qualsiasi momento il rinnovo automatico dell'abbonamento sottoscritto. Per i nuovi utenti, come detto, c'è sempre la possibilità di richiedere la prova gratuita di un mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.