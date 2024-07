3 mesi gratis di Apple Arcade: ecco come richiedere la promo

Apple Arcade è il servizio in abbonamento che consente agli utenti Apple l'accesso a un ricchissimo catalogo di giochi (attualmente sono più di 200) da scaricare sui propri dispositivi, per giocarci senza pubblicità e acquisti in-game. Il servizio ha un costo di 7,99 euro al mese, senza alcun vincolo.

Per tutti i nuovi utenti c'è la possibilità di accedere gratis ad Apple Arcade. Le opzioni da sfruttare sono due. La prima è la tradizionale prova gratuita di un mese, attivabile da chi non ha mai utilizzato il servizio. C'è poi un'altra promo da considerare: chi acquista un nuovo iPhone, un iPad, un Mac o una Apple TV, infatti, può ottenere 3 mesi di Apple Arcade gratis.

Per riscattare la promo basta accedere alla sezione di Apple Arcade dell'AppStore.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade

Per accedere gratis per 3 mesi ad Apple Arcade è sufficiente aver acquistato uno di questi dispositivi Apple:

iPhone

iPad

Mac

Apple TV

Il dispositivo deve essere nuovo e deve venduto da Apple o da un rivenditore autorizzato. Da notare che ci sono 93 giorni dal momento dell'attivazione del dispositivo per collegarsi alla sezione Arcade dell'App Store e richiedere la promo. Questo vuol dire che anche chi ha comprato di recente un dispositivo Apple può accedere alla promo.

In ogni caso, per i nuovi utenti che non possono accedere ai 3 mesi gratis, c'è la possibilità di richiedere la prova gratuita di un mese. Alla fine del periodo di prova gratuita, a prescindere alla versione della promo a cui si ha avuto accesso, è possibile disattivare il rinnovo automatico, evitando qualsiasi addebito.

Per verificare la disponibilità della promo basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.