3 mesi a 1,99 euro: la nuova offerta flash di Disney+ continua

La promo continua: c'è tempo fino al prossimo 27 di settembre per attivare un nuovo abbonamento a Disney+ sfruttando lo sconto dedicato al piano Standard con pubblicità. Grazie alla promozione in corso, è ora possibile accedere a tutto il catalogo della piattaforma di streaming con un costo di 1,99 euro al mese per 3 mesi.

Si tratta di un modo semplice per poter recuperare serie e film e scoprire nuovi contenuti presenti sulla piattaforma con un costo davvero ridotto. Per sfruttare la promozione è sufficiente premere sul link qui di sotto in modo da raggiungere il sito ufficiale di Disney+ da cui attivare l'offerta.

Disney+: ecco quanto costa l'abbonamento

Per accedere a Disney+ è possibile scegliere tra tre diversi piani in abbonamento. Le opzioni disponibili sono:

Standard con pubblicità al costo di 1,99 euro al mese per 3 mesi (poi 5,99 euro al mese)

al costo di 1,99 euro al mese per 3 mesi (poi 5,99 euro al mese) Standard senza pubblicità al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,90 euro all'anno

al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,90 euro all'anno Premium al costo di 11,99 euro al mese oppure 119,90 euro all'anno

I piani Standard consentono l'accesso ai contenuti in Full HD, da un massimo di 2 dispositivi in contemporanea. Il piano Premium, invece, permette di accedere alla piattaforma da 4 dispositivi e consente di usufruire dei contenuti in 4K.

Tutte le versioni di Disney+ consentono l'accesso all'intero catalogo della piattaforma. Su Disney+ ci sono tantissimi film oltre che tante serie TV, con molti contenuti accessibili in esclusiva.

La nuova promozione è disponibile per tutti i nuovi utenti (anche per chi in passato ha utilizzato il servizio) fino al prossimo 27 di settembre. Per accedere subito all'offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto e poi scegliere il piano desiderato da attivare. L'accesso ai contenuti inclusi sarà immediato. In qualsiasi momento è possibile interrompere l'abbonamento senza costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.