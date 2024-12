200 GB a 9,99€ al mese: l’offerta ho. Mobile per la portabilità e i nuovi numeri

La nuova offerta di ho. Mobile, l’operatore di telefonia mobile virtuale italiano lanciato nel 2018 da VEI S.r.l., una società controllata da Vodafone Italia, prevede 200 GB di traffico internet a soli 9,99€ al mese. L’offerta è valida sia per la portabilità da un altro operatore che per le nuove attivazioni. Attiva l’offerta ho. Mobile.

I dettagli dell’offerta ho. Mobile

Sia portando il proprio numero che attivando una nuova linea con ho. Mobile si ha la SIM completamente gratuita, un costo di 10€ per la prima ricarica e l’attivazione a partire da 2,99€. Incluso nel canone ci sono i 200 GB di navigazione anche in 5G, la possibilità di utilizzare il traffico dati anche per l’hotspot, l’avviso di chiamata, il trasferimento di chiamata, l’SMS ho. chiamato e il numero dedicato 42121 per conoscere il proprio credito residuo. Inoltre è disponibile il servizio Riparti: quando i 200 GB mensili terminano la navigazione si blocca per evitare spese aggiuntive e si può riattivare la disponibilità di traffico dati rinnovando in anticipo la propria offerta sempre al solito prezzo.

Per avere la SIM ho. Mobile ci sono tre metodi di attivazione. Il primo prevede l’attivazione tramite l’applicazione mobile (autenticandosi tramite lo SPID) per poi ricevere la SIM fisica presso la tabaccheria o l’edicola più vicina. È possibile anche ritirarla e attivarla direttamente in edicola pagando in contanti o con la carta o, ancora, pagare online e attivare in pochi minuti la nuova offerta usufruendo della eSIM.

Tutto molto semplice, veloce e chiaro. Tra i vantaggi dell’offerta ho. Mobile c’è la possibilità di personalizzare il proprio numero di telefono. È tutto gestibile direttamente dall’applicazione che consente di scegliere la propria combinazione preferita; una soluzione ideale per i professionisti ma anche per i privati che possono così facilitare la memorizzazione del proprio numero di telefono.

Anche l’offerta 200 GB a 9,99€ al mese è sottoposta alla formula “soddisfatti o rimborsati”, per cui entro 30 giorni si ha la possibilità di ottenere il rimborso.

