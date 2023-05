2 TB in cloud al miglior prezzo di sempre: bastano 21,58 euro per un anno con Internxt

Arriva da Internxt l'offerta più conveniente di sempre per accedere a 2 TB di cloud storage. Per un periodo di tempo limitato, infatti, il piano da 2 TB proposto da Internxt è disponibile al prezzo scontato dell'80%. Grazie a quest'offerta è possibile ridurre la spesa fino a 21,58 euro per un anno, con un risparmio enorme rispetto alle soluzioni proposte dai principali concorrenti, a parità di spazio in cloud disponibile.

Si tratta di una soluzione decisamente più vantaggiosa rispetto ai piani da 2 TB di Google One, Dropbox e iCloud+ che presentano costi compresi tra 99,99 euro e 120 euro. L'offerta in questione, disponibile come detto per un periodo di tempo limitato, è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di Internxt, accessibile dal link qui di sotto.

2 TB in cloud con Internxt: l'offerta è da cogliere al volo

Internxt è uno dei servizi di cloud storage più interessanti e completi a disposizione degli utenti. Grazie alla possibilità di accedere ad uno spazio cloud crittografato end to end, infatti, Internxt garantisce la massima protezione possibile per i dati dei suoi utenti. Attivando uno dei piani proposti dall'azienda, quindi, è possibile sfruttare tutti i vantaggi del cloud, senza alcun rischio per la sicurezza. Da notare, inoltre, che il cloud di Internxt è accessibile da qualsiasi dispositivo, grazie alle app dedicate, semplificando in modo significativo l'utilizzo del servizio.

Con l'offerta in corso, il piano da 2 TB di Internxt costa solo 21,58 euro per un anno, invece che 107,88 euro. Al termine del periodo promozionale sarà possibile scegliere di rinnovare l'abbonamento al costo di listino oppure passare ad un altro piano a partire da 0,99 euro al mese oppure 10,68 euro all'anno. Da notare che sono disponibili anche le soluzioni per il cloud storage a vita con 2 TB che costano 299 euro una tantum.

Tutti i dettagli in merito alle offerte di Internxt sono accessibili tramite il link riportato di seguito.

