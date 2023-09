180 GB a 7,99 €/mese con ho. Mobile: è l'offerta da scegliere oggi

ho. Mobile diventa sempre più conveniente: l'operatore virtuale su rete Vodafone continua a rinnovare le sue offerte e oggi mette a disposizione una nuova tariffa speciale destinata a diventare la scelta giusta per tantissimi utenti.

Per chi passa a ho. Mobile da Iliad o da un virtuale selezionato, come PosteMobile, Fastweb e CoopVoce, c'è ora un'offerta da non perdere con minuti e SMS illimitati e ben 180 GB al costo di 7,99 euro al mese, senza alcun costo di attivazione.

L'attivazione della promozione avviene direttamente online tramite il sito di ho. Mobile (ma è possibile optare per il ritiro presso un punto vendita partner di ho. Mobile). L'offerta non ha vincoli e non prevede costi nascosti di alcun tipo. Per richiedere una semplice procedura online, qui di seguito.

Tutti i vantaggi dell'offerta di ho. Mobile da 180 GB

La nuova promozione di ho. Mobile mette a disposizione dei nuovi utenti:

minuti e SMS illimitati

180 GB in 4G, con velocità massima di 30 Mbps in download e in upload

con velocità massima di 30 Mbps in download e in upload utilizzo della rete Vodafone

tutti i servizi accessori sono già inclusi

possibilità di far ripartire il contatore dei Giga a 2,99 euro, ottenendo così altri 180 GB

L'offerta di ho. Mobile prevede un costo di 7,99 euro al mese, con addebito su credito residuo, e attivazione gratuita. La spesa iniziale è, quindi, di appena 8 euro e serve per coprire il costo del primo mese dell'offerta. La promozione è disponibile solo con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato (tra gli operatori compatibili troviamo PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, Tiscali e molti altri).

Per attivare la promozione è sufficiente seguire una semplice procedura di attivazione online, con spedizione della SIM a casa o ritiro in un punto vendita convenzionato (in entrambi i casi, non ci sono costi aggiuntivi). Per richiedere l'offerta basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.