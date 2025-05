150 Giga su rete 5G Vodafone a 5,99€ al mese con Lyca Mobile: i primi due rinnovi sono gratuiti

Tra le migliori offerte 5G disponibili online segnaliamo quella di Lyca Mobile: 150 Giga su rete Vodafone a 5,99 euro al mese, con i primi due rinnovi gratis. Anche l'attivazione è gratuita, così come la consegna della SIM.

Per attivare l'offerta 5G da 5,99 euro al mese è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito Lyca Mobile, fare clic sul pulsante Scopri in corrispondenza del riquadro dedicato alla promozione in corso e, nella nuova pagina che si apre, selezionare Acquista ora. Nella nuova schermata si dovrà poi scegliere tra SIM (opzione predefinita) ed eSIM: sia la prima che la seconda non prevedono costi aggiuntivi. Arrivati a questo punto, pigiate sul bottone Passa subito al check-out per completare il pagamento. L'offerta in corso sul sito ufficiale è disponibile per un periodo di tempo limitato.

Anche 8 Giga dedicati in roaming

Ricapitoliamo dunque che cosa comprende l'offerta di Lyca Mobile: in primis 150 Giga in 5G, per navigare alla massima velocità sulla rete Vodafone, una delle migliori in assoluto in termini di velocità, copertura e stabilità. A questi si aggiungono poi minuti e SMS illimitati.

Sempre a proposito di Giga, Lyca Mobile propone anche 8 Giga dedicati in roaming, in modo da poter continuare a usare Internet anche all'interno dell'Unione europea: la rete a cui vi appoggerete dipende dagli accordi presi con gli operatori locali da Vodafone a seconda della nazione in cui andrete.

Il costo del primo mese dell'offerta è pari a 5,99 euro, mentre i successivi due rinnovi sono gratuiti. Come già poi detto nell'introduzione, non vi sono costi nemmeno per l'attivazione della promo, né per la consegna della SIM a casa né per l'eventuale acquisto della eSIM.

Infine, vi confermiamo che l'offerta è valida per quanti richiedono il passaggio del proprio numero di telefono a Lyca Mobile, indipendentemente dall'operatore di provenienza.

