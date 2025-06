150 Giga in 5G a 5,99€: Lyca Mobile cambia le regole del gioco

Di solito quando un'offerta mobile costa meno di 6 euro ha pochi Giga per navigare in Internet e non supporta la rete 5G, offrendo dunque un'esperienza limitata. Con la sua ultima proposta, l'operatore Lyca Mobile vuole però cambiare le regole del gioco: 150 Giga su rete 5G Vodafone, più minuti e SMS illimitati, a 5,99 euro al mese.

L'offerta 5G di Lyca Mobile include inoltre 8 Giga dedicati in roaming e due mesi di rinnovo gratis. Possono aderire alla promozione in corso i clienti che scelgono di portare il loro numero in Lyca indipendentemente dal loro operatore di provenienza.

L'offerta in 5G dell'operatore Lyca Mobile da 5,99 euro al mese

A fronte del prezzo irrisorio, in tanti potrebbero pensare che i Giga in 5G dell'offerta di Lyca Mobile siano scadenti. In realtà le cose stanno diversamente, dal momento che proprio la connessione di rete Vodafone è uno dei principali punti di forza della proposta.

I più malfidenti potrebbero allora prendere di mira l'assenza di servizi adeguati, se rapportati con quelli della concorrenza. Anche in questo caso però la storia non cambia: l'offerta da 5,99 euro al mese di Lyca non presenta lacune dal punto di vista dei servizi, anzi, potendo contare sia sulla navigazione in hotspot che sul servizio VoLTE.

Detto questo, c'è un altro punto da sottolineare: sono poche, pochissime, le offerte che offrono agli utenti uno o più mesi di rinnovo in regalo. Anche stavolta Lyca sceglie di cambiare le regole del gioco, proponendo alle persone che richiedono la portabilità del loro numero due rinnovi gratis.

L'unico difetto, se così si può definire, riguarda il tempo: l'offerta di Lyca Mobile non è eterna e non è dato nemmeno sapere quando terminerà; potrebbe essere domani, fra una settimana, oppure oggi stesso. Per attivarla non dovete far altro che collegarvi al sito di Lyca, raggiungibile tramite il link qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.