150 GB in 5G su rete Vodafone a 5,99 €/mese con 2 mesi gratis con questa promo

Lyca Mobile è un operatore virtuale che mette a disposizione dei suoi utenti delle ottime offerte su rete Vodafone, con 5G incluso. L'ultima promo è da cogliere al volo: con la nuova tariffa 5G Portin 599, infatti, è ora possibile sfruttare minuti e SMS illimitati oltre a 150 GB in 4G e 5G.

Il costo è di appena 5,99 euro al mese ma ci sono 2 rinnovi gratuiti. L'offerta è per tutti: 5G Portin 599, infatti, è attivabile con portabilità da qualsiasi operatori. Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di Lyca Mobile tramite il link qui di sotto.

Cosa include l'offerta di Lyca Mobile

La nuova offerta di Lyca Mobile mette a disposizione di chi l'attiva:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia e anche in roaming in UE

150 GB in 4G e 5G sotto rete Vodafone oltre a 8 GB in roaming in UE ogni mese

oltre a 8 GB in roaming in UE ogni mese servizio VoLTE abilitato

Il costo è di 5,99 euro al mese, senza vincoli e senza costi iniziali. C'è anche la possibilità, senza costi extra, di richiedere una eSIM invece che una SIM card fisica. Per tutti i nuovi clienti che attivano l'offerta, i primi due rinnovi sono gratis. In sostanza, si paga 5,99 euro all'attivazione e il successivo addebito, sempre di 5,99 euro, è previsto solo all'inizio del quarto mese.

L'offerta in questione, disponibile per un periodo di tempo limitato, è valida per tutti i nuovi clienti che portano il numero a Lyca Mobile, a prescindere dall'operatore di provenienza. Per accedere all'offerta basta seguire il link qui di sotto. A disposizione degli utenti interessanti al passaggio a Lyca Mobile ci sono anche altre offerte, con più Giga e costi leggermente più alti. Anche queste promozioni possono essere attivate direttamente tramite il sito dell'operatore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.