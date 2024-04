12 mesi di tasso di interesse al 5%: ecco il conto deposito che te lo offre

ING ha introdotto una promozione che desterà sicuramente interesse tra chi è alla ricerca di opportunità di risparmio vantaggiose: 12 mesi di tasso di interesse al 5% annuo lordo riservato ai titolari del Conto Arancio, applicabile fino a un importo di 100.000 euro. Questa offerta è aperta sia ai nuovi clienti sia a coloro che, non disponendo attualmente di un Conto Arancio attivo, non hanno precedentemente accreditato il proprio stipendio sul Conto Corrente Arancio.

Conto Arancio: 12 mesi di tasso di interesse al 5% ti aspettano

Per beneficiare di questo interessante tasso, i potenziali clienti devono procedere all'apertura del Conto Corrente Arancio e del Conto Arancio. Dopo avere aperto i conti, è necessario attivare il conto deposito tramite bonifico bancario entro l’11 maggio 2024, ultima data utile per aderire alla promozione. Inoltre, per assicurarsi il rendimento, è richiesto l'accredito dello stipendio sul conto corrente entro il 31 agosto 2024.

Il conto deposito di ING è noto per la sua flessibilità e trasparenza, e offre un'esperienza bancaria semplice 24 ore su 24. I fondi depositati sono immediatamente disponibili, permettendo agli utenti di utilizzarli in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati fino a quel punto.

Per coloro che trovano impraticabile l'accredito dello stipendio, ING offre un'alternativa allettante: versare almeno 1.000 euro mensili sul proprio Conto Corrente Arancio. Questa soluzione alternativa garantisce un tasso di interesse del 3% annuo lordo per un anno, quindi un'opzione ragionevolmente conveniente per chi non può disporre dell'accredito dello stipendio.

L'offerta di ING con 12 mesi di tasso di interesse al 5% è una straordinaria opportunità per coloro che desiderano far fruttare in modo sicuro e proficuo i propri risparmi. Data la necessità di agire entro specifiche scadenze per sfruttare appieno queste condizioni favorevoli, è essenziale non indugiare troppo prima di prendere una decisione.

