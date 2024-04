10GB di spazio cloud GRATUITO con Internxt: provalo subito

Viviamo in un’epoca in cui ogni nostro file, anche il più banale, può essere utile a qualcuno, tipo hacker. Pare chiaro, quindi, che sarebbe meglio metterli in un posto sicuro, tipo 10GB di spazio cloud, magari GRATIS. Non stiamo vaneggiando, perché questo posto virtuale te lo offre Internxt, provider che non avrebbe bisogno di presentazione.

10GB di spazio cloud: con Internxt sono GRATIS

Ci sono validissimi motivi per approfittare dell’offerta di Internxt:

Sicurezza garantita: i tuoi dati sono crittografati end-to-end , il che significa che solo tu puoi accedervi. La crittografia zero-knowledge AES-256 garantisce che nemmeno Internxt possa leggere i tuoi file.

i tuoi dati sono , il che significa che solo tu puoi accedervi. La garantisce che nemmeno Internxt possa leggere i tuoi file. Trasparenza totale: il codice sorgente di Internxt è aperto e consultabile pubblicamente su GitHub , tanto per farti capire quanto sia trasparente questa piattaforma.

il codice sorgente di Internxt è aperto e consultabile pubblicamente su , tanto per farti capire quanto sia trasparente questa piattaforma. Conformità GDPR: Internxt è conforme a tutte le normative sulla privacy dei dati, incluso il GDPR.

Internxt è conforme a tutte le normative sulla privacy dei dati, incluso il GDPR. Sicurezza certificata: la piattaforma ha ottenuto la certificazione indipendente da Securitum , una società leader nei test di penetrazione.

la piattaforma ha ottenuto la certificazione indipendente da , una società leader nei test di penetrazione. Multipiattaforma: è accessibile da qualsiasi dispositivo, inclusi PC, Mac, smartphone e tablet.

è accessibile da qualsiasi dispositivo, inclusi PC, Mac, smartphone e tablet. Sincronizzazione automatica: i tuoi file vengono sincronizzati automaticamente su tutti i tuoi dispositivi, per un accesso immediato ovunque ti trovi.

Tutto inizia creando un account. Al termine della registrazione, riceverai 2GB di spazio cloud gratuiti, che potrai espandere fino a un massimo di 10GB.

Internxt rappresenta realmente la soluzione innovativa e sicura per l'archiviazione cloud dei tuoi dati. Con 10GB di spazio cloud gratuiti, puoi provare tutti i vantaggi della piattaforma e proteggere i tuoi file in modo semplice e trasparente. Successivamente, se ti occorre maggiore spazio, puoi scegliere tra i piani in abbonamento disponibile. Consultali direttamente nella pagina dedicata cliccando sul bottone qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.