100 Giga e minuti illimitati a 5,99€ al mese: ultimi giorni per attivare l'offerta di ho. Mobile

Tra le migliori offerte mobile disponibili in questo mese di maggio segnaliamo la proposta di ho. Mobile, che offre 100 Giga su rete Vodafone, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese, con attivazione a partire da 2,99 euro per Poste Mobile, Iliad, Coop Voce, Daily, Kena e altri operatori virtuali.

Per attivare l'offerta di ho. Mobile da 5,99 euro al mese c'è tempo ancora cinque giorni: l'attivazione avviene online sul sito ufficiale (basta seguire il link qui sotto), potendo scegliere fra tre modalità differenti: pagamento online e ricezione della SIM a casa; ritiro e attivazione della SIM in edicola; pagamento online e attivazione dell'offerta in pochi minuti scegliendo una eSIM. Qualora si scelga la eSIM, bisogna assicurarsi prima che il proprio dispositivo sia compatibile con la SIM virtuale (se è nuovo e appartiene almeno alla fascia media, molto probabilmente avrà il supporto alla eSIM).

L'offerta di ho. Mobile da 5,99 euro al mese

Ricapitoliamo dunque l'offerta dell'operatore ho. Mobile: al costo di 5,99 euro al mese si ottengono 100 Giga per navigare sulla rete 4G di Vodafone, più minuti e SMS illimitati verso tutti. La velocità di navigazione è fino a 60Mbps, un valore più che sufficiente per coprire le esigenze di tutti, dal semplice utilizzo dei social alla visione in streaming, passando per il caricamento di foto e video sui propri account Instagram e TikTok.

Il costo di attivazione parte da 2,99 euro una tantum per tutti coloro che richiedono un nuovo numero e per chi proviene da Poste Mobile, Iliad, Coop Voce, Daily, Kena e altri MVNO.

Inclusi nella tariffa vi sono anche 7,60 Giga dedicati in roaming, da sfruttare quando ci si reca in uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, e la navigazione in hotspot.

L'offerta in corso sul sito di ho. Mobile, che permette di attivare la promo da 100 Giga in 4G più minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese, scade il 21 maggio 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.