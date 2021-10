Raspberry Pi Zero 2 W in arrivo a soli 15 dollari

Dopo quasi 5 anni dall’uscita del primo Raspberry Pi Zero, due giorni fa Eben Upton ha annunciato il nuovo Raspberry Pi Zero 2 W, che con soli 15 dollari consentirà agli utenti di beneficiare del processore del Raspberry Pi 3, in una scheda delle stesse dimensioni del Raspberry Pi Zero originale.

Il nuovo Raspberry Pi Zero 2 W (click per ingrandire)

Raspberry Pi Zero 2 W: cosa c’è di nuovo?

Come appena accennato, la nuova scheda sostituisce il vecchio processore ARM11 single-core da 1 GHz con un processore Broadcom BCM2710A1 basato su Cortex A53 quad-core, anch’esso con clock a 1 GHz (quindi leggermente più basso rispetto a quello installato nel Raspberry Pi 3 originale). Si tratta quindi di un sostanziale aumento della potenza di calcolo per il Pi Zero, passando da uno a quattro core, e da un’architettura originale a 32 bit ad una nuova che ne utilizza 64.

Upton ha affermato che l’aumento delle prestazioni rispetto allo Zero originale varia a seconda dei carichi di lavoro specifici, ma che per l’esecuzione multithread “è quasi esattamente cinque volte più veloce”. La dissipazione del calore è garantita grazie a spessi strati di rame interni alla scheda, che dovrebbero aiutare a prevenire il surriscaldamento senza l’uso di ventole o dissipatori di calore aggiuntivi.

Raspberry Pi Zero 2 W resta comunque una versione sostanzialmente in miniatura e a bassa potenza rispetto al Raspberry Pi, il che significa che non c’è molto spazio fisico per ulteriori estensioni e aggiornamenti. La RAM è rimasta a 512 MB, e sono supportati il Wi-Fi 802.11n a 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 e una singola porta HDMI insieme a due porte micro-USB (una per l’alimentazione, e l’altra per i dati). Infine, è presente il fondamentale slot per schede microSD.

Poiché il form factor è lo stesso del Raspberry Pi Zero originale, anche la versione 2 W dovrebbe adattarsi ai vari case ed accessori esistenti realizzati per la versione precedente.

Distribuzione

Si prevede una vendita di circa 200.000 Raspberry Pi Zero 2 W da qui a fine anno, e altre 250.000 nella prima metà del 2022. Questi numeri sono comunque limitati dalla carenza di chip attualmente in essere, che ha portato a un aumento dei prezzi generale, e che potrebbe coinvolgere anche il modello di punta Raspberry Pi 4.

Raspberry Pi Zero W, così come il modello originale senza Wi-Fi, continueranno comunque ad essere prodotti e venduti ai loro prezzi originali, rispettivamente di 10 e 5 dollari.

Chi volesse approfondire può fare riferimento alla pagina dedicata al nuovo prodotto sul sito di Raspberry Pi, o dare un’occhiata al video seguente, che fornisce una panoramica della nuova scheda.

Fonte: Raspberry Pi