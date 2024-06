Raspberry Pi AI Kit: AI ed ML con Raspberry Pi

Raspberry Pi AI Kit è una nuova suite di strumenti dedicati a chi desidera testare applicazioni basate su Machine Learning, Intelligenza Artificiale e reti neurali con Raspberry Pi 5. Il progetto è stato sviluppato grazie ad una partnership con Hailo mentre il prezzo del kit è di 70 dollari.

Composizione del kit

Nel package sono compresi M.2 HAT+, degli stessi sviluppatori della single board, e il modulo Hailo-8L per l'accelerazione della AI. L'obbiettivo è quello di offrire tutto ciò che serve per creare rapidamente applicazioni di AI vision complesse. Delle soluzioni che possano essere eseguite in tempo reale, a bassa latenza e con il massimo risparmio energetico.

Raspberry Pi just announced the Raspberry Pi Ai Kit - a bundle including a Hailo AI acceleration module and a Raspberry Pi M.2 HAT+ offering an accessible, cost-effective, and power-efficient way to integrate high-performance AI with your Pi 5! https://t.co/0q6j4dTHCJ — The Pi Hut (@ThePiHut) June 4, 2024

Il co-processore Hailo-8L si occupa interamente delle operazioni legate alla AI, come per esempio la rilevazione di oggetti o l'identificazione di volti all'interno di contesti più o meno ricchi di particolari. In questo modo la CPU della Raspberry Pi 5 può essere dedicata interamente ad altri compiti.

Caratteristiche di Raspberry Pi AI Kit

Raspberry Pi AI Kit è compatibile con un gran numero di fotocamere di terze parti. Supporta inoltre l'integrazione completa con il Raspberry Pi image software subsystem. Si possono eseguire più network neurali in una singola fotocamera o uno o più network neurali mentre sono in esecuzione due fotocamere.

Con questa suite si possono eseguire fino a 13 TOPS (Tera Operations per Second) mentre la connessione PCIe 3.0 a linea singola garantisce una velocità di 8Gbps. Per quanto riguarda invece il software, utilizzando le librerie di post-elaborazione Hailo Tappas, che sono preinstallate, gli utilizzatori possono creare applicazioni avanzate basate sull'AI con poche centinaia di righe di codice C++ e presto dovrebbero essere disponibile livelli simili di integrazione con il framework Picamera2.

Grazie al Raspberry Pi AI Kit, infine, non si è obbligati ad utilizzare il coprocessore Hailo-8L solo con le rpicam-apps o Picamera2. Con esso infatti viene fornita anche un'API integrata nel framework GStreamer e nelle applicazioni native Python, C e C++. Questo comprende anche casi d'uso senza fotocamera, come per esempio l'esecuzione di inferenze su file video pre-registrati.