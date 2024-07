Stremio OS anche per Raspberry Pi

Stremio, o per esteso Stremio OS, è un media center Open Source che permette di avere pieno controllo sui contenuti che vengono visualizzati. Una volta installato nel proprio dispositivo e creato il necessario account, l'utilizzatore non deve fare altro che visitare il catalogo degli add-on e integrare quello di proprio interesse. Si tratta di una soluzione libera, aperta e sicura il cui codice è disponibile su GitHub.

La piattaforma non raccoglie i dati degli utenti se non quelli necessari per la sincronizzazione. È disponibile anche il supporto per Chromecast, accessibile sia dall'App per Desktop (Windows, Mac e Linux) che dall'applicazione Android del progetto. Viene fornita inoltre un'App per Android TV, mentre su iOS e iPadOS è possibile sfruttare la versione Web del servizio.

Stremio per Raspberry Pi

Come confermato dagli sviluppatori del media center, Stremio OS è ora disponibile anche in versione per Raspberry Pi. Viene garantita la compatibilità sia con la versione 4 che con la 5 della nota board ARM ma è consigliabile l'uso della prima. Raspberry Pi permetterebbe comunque di riprodurre i contenuti in streaming ma non quelli in formato 4K, questo per limitazioni hardware legate al dispositivo.

Il package del progetto dovrà essere installato in una scheda SD con almeno 8GB di spazio per lo storage. Questa particolare versione sfrutta LineageOS v21 ed è basata su Android TV 14. Non sono incluse applicazioni Android né servizi legati all'ecosistema del Robottino Verde. È presente invece una release pre-installata e pronta all'uso di Stremio, che viene lanciato in avvio, e di Aptoide TV con supporto per gli aggiornamenti automatici. La funzionalità "Stremio Launch on Boot" può comunque essere disabilitata.

I test di funzionamento sono stati effettuati con un'immagine originale di Stremio sia su Raspberry Pi 5 con 8 GB di memoria RAM che su Raspberry Pi 4 model B (sempre con 8 GB di RAM). Per il resto è necessario tenere presente che la piattaforma è ancora in fase sperimentale ed è sempre possibile riscontrare la presenza di bug durante l'utilizzo.