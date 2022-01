Google Chrome permetterà di silenziare le tab con un clic

Durante la navigazione web capita sempre più frequentemente di raggiungere pagine nelle quali per diversi motivi vi sia la presenza di contenuti multimediali di diverso genere. Spesso tali contenuti, video o audio che siano, vengono automaticamente riprodotti e ciò può risultare noioso e non gradito da parte dell’utente. Google Chrome per identificare tali schede ricorre a una sorta di icona raffigurante un altoparlante, mostrata non appena inizia la riproduzione di un elemento audio, intenzionale o meno. Attualmente se si desidera disattivare l’audio associato a una scheda specifica occorre selezionarla con il tasto destro del mouse e scegliere l’opzione “Disattiva l’audio del sito”, operazione non sempre eseguibile con prontezza. Gli sviluppatori della “grande G” stanno già lavorando a un aggiornamento di Chrome per mettere a punto una funzione mediante la quale si possa rapidamente disattivare con un semplice click l’audio proveniente da una determinata scheda. Di fatto tale modifica è già stata approntata dagli sviluppatori nella versione Canary del browser, rilasciata con cadenza quotidiana per gli ambienti Windows, macOS e Chrome OS (quest’ultimo attraverso l’iscrizione al canale espressamente dedicato). Tale edizione consente di andare oltre a versioni beta e dev per provare le funzionalità più recenti non filtrate dai bug inevitabilmente presenti. Chi desidera mettere alla prova il nuovo metodo semplificato può scaricare dunque l’ultima versione di Canary e accedere alla sezione “chrome://flags”, cercare l’opzione “Tab audio muting UI control – When enabled, the audio indicators in the tab strip double as tab audio mute controls. – Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Fuchsia” e abilitarla. Non resta che collegarsi a una pagina web dove sia presente un contenuto multimediale da attivare. Una volta avviato l’audio nella scheda si può provare a silenziarlo semplicemente cliccando con il mouse direttamente l’icona dell’altoparlante. Davvero facile da usare.