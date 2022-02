Intel ha acquistato Linutronix, una società di consulenza tedesca che lavora su Linux

La scorsa settimana all’Intel 2022 Investor Meeting, i leader dell’azienda hanno ribadito l’impegno nel voler promuovere un ecosistema aperto che garantisca fiducia, scelta e interoperabilità per il nostro settore. Oggi, a sostegno di tale impegno, la società ha dichiarato l’acquisizione di Linutronix.

Linutronix è composta da un team di dipendenti altamente qualificati e motivati ​​con un patrimonio di esperienza e coinvolgimento nello sviluppo continuo di Linux. Guidato dal CEO Heinz Egger e dal CTO Thomas Gleixner, Linutronix è l’architetto di PREEMPT_RT e il principale fornitore di tecnologia per Linux industriale. Gleixner è stato il principale manutentore dell’architettura x86 nel kernel Linux dal 2008.

Questa acquisizione riflette l’impegno di Intel a supportare il kernel Linux e la comunità in modo più ampio.

Le parole della società

“Il software è in un settore in crescita per Intel e riteniamo che un ecosistema software di successo debba essere aperto per prosperare. Essere aperti è la base su cui possiamo consentire la scelta per i nostri partner e promuovere la fiducia.” dichiara il comunicato di Intel. “Linutronix condivide questa convinzione e il profondo impegno di Intel nel promuovere l’ecosistema open source Linux.”

Con l’acquisizione di Linutronix, la società vuole rafforzare il legame che intercorre tra loro e Linux, che va ad aggiungersi al notevole talento degli sviluppatori e alla potenza dell’hardware Intel. Linutronix continuerà a operare come azienda indipendente all’interno della divisione software, guidata da Egger e Gleixner.

“Non vedo l’ora di lavorare insieme all’intero team di Linutronix per sbloccare le opportunità di fronte a noi mentre perseguiamo la nostra visione comune di un forte ecosistema aperto basato su Linux.” conclude infine il comunicato stampa.