Digitale Terrestre 2024: addio ad un canale storico e molto seguito

Un'importante emittente televisiva calabrese ha cessato le trasmissioni, lasciando un vuoto significativo nel panorama dei media locali. RTI Calabria, un canale molto seguito e apprezzato nella regione, ha interrotto la sua programmazione sul Mux Locale 1, privando i suoi telespettatori di una preziosa fonte di informazione e intrattenimento.

Al momento non è stata rilasciata una comunicazione ufficiale che spieghi le ragioni della chiusura, ma si specula che le difficoltà tecniche e i costi elevati associati alla nuova piattaforma digitale terrestre abbiano giocato un ruolo decisivo. RTI Calabria trasmetteva in qualità standard, un fattore che potrebbe aver contribuito alla decisione di terminare le attività, data la crescente domanda di trasmissioni in alta definizione.

La chiusura di RTI Calabria è un duro colpo per il settore televisivo locale calabrese, già duramente provato dalla chiusura di altri canali negli ultimi anni. Questo canale ha rappresentato per anni una voce importante e familiare nel contesto mediatico della regione, e la sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare.

RTI Calabria chiude: una delle novità del Digitale Terrestre

Oltre alla chiusura di RTI Calabria, il Mux Locale 1 in Calabria ha visto un'altra modifica: l'identificativo di Tele A1 Corigliano è stato cambiato in Tele A1. La trasmissione del canale continua con tecnologia MPEG-4 H-264 e in definizione standard, segnalando un adattamento alle nuove esigenze tecnologiche senza cambiare drasticamente l'offerta.

Per aggiornare il proprio televisore o decoder e ricevere la nuova lista LCN, è consigliabile eseguire una ricerca automatica dei canali. Questo passaggio consentirà di acquisire tutti i canali disponibili nella propria area, inclusi quelli che hanno subito modifiche nella numerazione o quelli di nuova introduzione.

La chiusura di RTI Calabria deve essere vista come un segnale d'allarme per il futuro delle emittenti locali in Italia. Con l'arrivo del digitale terrestre e l'incremento dei costi di trasmissione, molte piccole emittenti rischiano di scomparire.