Ascolta per 6 mesi gratis la tua musica preferita con Apple Music

L'acquisto di un iPhone, degli AirPods, di un HomePod o uno dei prodotti Beats idonei consente di ottenere Apple Music gratis per sei mesi. Durante il periodo di prova gratuito si può beneficiare di tutte le funzionalità del servizio musicale in streaming di Apple, incluso l'audio spaziale e l'opzione Apple Music Sing, che permette di cantare i propri brani preferiti seguendo il testo in tempo reale.

Al momento Apple Music è il punto di riferimento delle piattaforme streaming musicali, con più di cento milioni di canzoni, oltre trentamila playlist, e l'ascolto su qualsiasi dispositivo (anche offline).

Come ascoltare 6 mesi gratis di Apple Music

Per ascoltare sei mesi gratis del servizio Apple Music occorre acquistare un dispositivo tra iPhone, AirPods, HomePod e Beats. Ecco i modelli che danno modo di riscattare l'offerta:

tutti gli iPhone

gli AirPods di seconda e terza generazione

gli AirPods Pro

gli AirPods Max

lo smart speaker HomePod o l'Home Pod mini

uno dei prodotti Beats tra Beats Studio Pro, Beats Studio Buds +, Beats Fit Pro, Beats Solo Pro, Powerbeats Pro, Powerbeats, Beats Studio Buds

Di seguito trovi la procedura per riscattare l'offerta da iPhone:

accendi il nuovo iPhone

effettua l'accesso al tuo ID Apple

apri l'App Store

apri l'app Apple Music

attendi pochi secondi fino a quando non compare il banner della prova gratuita e fai tap su Ottieni 6 mesi gratis

Un'ultima chicca? Con Apple Music hai a disposizione il più ampio catalogo di musica classica al mondo.

Vai su questa pagina di Apple Music e verifica l'offerta a te riservata. La promozione al momento non presenta una data di scadenza, ma è lecito pensare che l'offerta non durerà per sempre.

