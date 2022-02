Intel Thread Director sta arrivando con Linux 5.18

Malgrado Linux 5.17 non sia stato ancora rilasciato in versione stabile in rete già si discute del futuro Linux 5.18. Tale release infatti sarà interessata da numerose innovazioni, ad esempio proprio in questi giorni Intel ha annunciato che il codice per il supporto alla tecnologia Thread Director sarà implementato proprio su Linux 5.18. Si tratta di una novità molto importate per gli utenti del sistema del Pinguino, visto che queste patch consentiranno di migliorare notevolmente le performance con i nuovi processori Intel di dodicesima generazione Alder Lake.

Tale annuncio da parte di Intel non arriva del tutto inaspettato, il 6 febbraio infatti l’azienda statunitense aveva comunicato la sua intenzione di rilasciare il supporto per l’Intel Hardware Feedback Interface su Linux 5.18. L’HFI è quella componente software che permette al sistema operativo di interfacciarci con la CPU e gestire in modo efficiente le varie tipologie di core presenti nei processori della serie Alder Lake.

La nuova generazione di CPU Intel ha adottato una configurazione “ibrida” ovvero all’interno del processore convivono diverse tipologie di core, cioè quelli ad alte prestazioni e quelli “specializzati” in altre attività che non necessitano una capacità computazionale elevata. Tale approccio progettuale consente di offrire migliori prestazioni in diversi contesti con consumi energetici, e necessità di dissipazione termica, ridotti.

L’Intel Hardware Feedback Interface è quindi una componente software necessaria al funzionamento della tecnologia Thread Director. Linux 5.18 potrà quindi sfruttare al massimo le potenzialità dei processori Alder Lake ed allocare i vari task in modo efficiente tra le varie tipologie di core presenti nelle CPU Intel di ultima generazione.

La data di rilascio di Linux 5.18 non è stata ancora formalmente comunicata alla community. La prossima stable release del progetto, la 5.17, è attesa per metà marzo dunque è ipotizzabile che la versione 5.18 arrivi in primavera, probabilmente verso gli ultimi giorni di maggio e le prime settimane di giugno.