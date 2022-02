5 modi per rendere Android più “ergonomico”

Android ha raggiunto una grande popolarità nell’ambito di smartphone e tablet anche per la notevole versatilità con la quale è possibile gestire le sue funzionalità. Viene infatti lasciato ampio spazio agli utenti in tema di personalizzazione dell’esperienza d’uso, al fine di adattarlo nel miglio modo possibile alle singole esigenze. Vediamo alcuni consigli per rendere ancora più efficace l’uso del sistema operativo mobile di Google.

1. Ottimizzare la schermata iniziale

La schermata Home di Android è quella più significativa, in quanto consente di avere a portata di mano e sin dal primo accesso la disponibilità di widget, app e scorciatoie. Ciascun produttore di smartphone e tablet Android customizza l’interfaccia utente e propone una serie di opzioni finalizzata alla personalizzazione di layout e strumenti, inclusa la stessa schermata Home. L’ampia libertà di azione del sistema operativo voluto dalla Grande G prevede ulteriori azioni, legate ad esempio alla scelta di un launcher sviluppato da terze parti, in grado di cambiare radicalmente l’esperienza d’uso. La scelta in tale ambito è davvero ampia, sia a livello gratuito che a pagamento, incoraggiando la sperimentazione personale. Oltre a cambiare aspetto all’interfaccia con temi e sfondi dedicati, un launcher consente di aggiungere widget e impostare scorciatoie per raggiungere facilmente impostazioni.

2. Gesti immediati sullo schermo

Android 9 ha introdotto alcune funzionalità per rendere più immediata l’interazione con il sistema. Fra esse vi è quella per tornare indietro o annullare un’azione, semplicemente scorrendo un dito dal bordo destro o sinistro dello schermo verso il centro. Un’alternativa comoda, semplice e immediata rispetto al consueto tasto software disposto nella barra inferiore del display.

3. Scelta del browser

Google Chrome lo si trova solitamente preinstallato nelle distribuzioni dei diversi produttori e può essere utilizzato da subito e offre il vantaggio di una esperienza analoga a quella della versione desktop, tenendo anche conto della sincronizzazione dati. Samsung installa anche il proprio browser, una valida alternativa in termini di efficienza e facilità d’uso. Chi utilizza schermi di notevoli dimensioni potrebbe trovare scomodo raggiungere la barra degli indirizzi e i menu, disposti nella parte superiore. Microsoft Edge e Mozilla Firefox consentono ad esempio di spostare i comandi principali nella parte inferiore del display, rendendone più facile l’accesso.

4. Ergonomia e tastiera

La tastiera virtuale è fondamentale per la fase di input, non solo per scrivere messaggi, note e testi, ma anche per inserire dati di vario genere durante la navigazione web e l’uso di servizi legati alle app. Gboard è la tastiera proposta da Google per Android e può essere utilizzata in alternativa a quella resa disponibile dai diversi produttori di device. Può essere presa in considerazione in quanto personalizzabile per adattarsi alle singole esigenze. Fra le opzioni da valutare vi è ad esempio quella per ridimensionarla e spostarla a piacimento sullo schermo al fine di favorire la digitazione dei tasti virtuali con una sola mano.

5. Chiusura rapida delle chiamate

Per rendere più immediato terminare una telefonata si può associare tale funzione al tasto di accensione/spegnimento del device. In base alla distribuzione Android, l’opzione va attivata attraverso le impostazioni di accessibilità, dove è presente la casella di controllo relativa alla pressione del tasto laterale per riagganciare.