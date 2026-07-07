Google aggiorna i backup Android: cosa sapere subito

Google ha annunciato un'importante modifica al sistema di backup di Android che interesserà milioni di utenti. A partire dai prossimi giorni, tutti i dati salvati tramite Android Backup saranno conteggiati nello spazio di archiviazione disponibile sull'account Google, superando la precedente politica che escludeva gran parte delle informazioni dal limite di storage. Contestualmente, l'azienda introduce nuovi strumenti per offrire maggiore trasparenza e controllo sui contenuti inclusi nei backup.

Tutti i backup Android contribuiranno allo spazio dell'account

Finora il sistema di backup di Android utilizzava una gestione particolare dello spazio disponibile. Soltanto alcuni contenuti, come foto e video sincronizzati con Google Foto o gli allegati multimediali degli MMS, incidevano realmente sullo spazio cloud dell'account. Con il nuovo aggiornamento questa distinzione viene eliminata.

Google ha confermato che qualsiasi dato archiviato tramite Android Backup verrà conteggiato all'interno della quota di archiviazione del proprio account Google. L'azienda precisa però che l'impatto sarà molto contenuto: secondo le stime ufficiali, il consumo aggiuntivo medio sarà di circa 40 MB per utente, una quantità trascurabile rispetto ai 15 GB gratuiti normalmente disponibili.

La modifica inizierà ad essere applicata ai nuovi utenti del servizio a partire da oggi, mentre gli account già esistenti verranno aggiornati progressivamente nei prossimi mesi.

Oltre al cambiamento nella gestione dello spazio, Google sta introducendo nuove opzioni per personalizzare il backup. Se fino a oggi erano già disponibili controlli dedicati alle singole applicazioni, presto gli utenti potranno decidere con maggiore precisione quali categorie di dati conservare nel cloud.

Tra le nuove impostazioni saranno disponibili interruttori dedicati per attivare o disattivare il backup di:

SMS e messaggi MMS;

cronologia delle chiamate;

impostazioni del dispositivo.

L'obiettivo dichiarato è offrire una maggiore trasparenza sul contenuto del backup e permettere agli utenti di scegliere quali informazioni desiderano realmente conservare online.

Dove trovare le nuove impostazioni

Sui dispositivi Pixel, la nuova schermata è accessibile seguendo il percorso Impostazioni > Account e backup > Backup Google > Altri dati del dispositivo. In alternativa è sufficiente cercare la voce "backup" direttamente nelle impostazioni del telefono.

Il rilascio avverrà gradualmente nel corso delle prossime settimane e potrebbe quindi non essere immediatamente disponibile su tutti gli smartphone Android.

La novità si inserisce in una più ampia evoluzione del sistema di backup della piattaforma. Negli ultimi mesi Google ha lavorato per rendere il servizio più completo, introducendo nuove funzionalità dedicate alla protezione dei dati locali e aumentando il livello di personalizzazione disponibile per gli utenti. In precedenza era stato annunciato anche il backup automatico dei file presenti nella cartella Download, colmando una delle principali lacune del sistema di salvataggio dei dati di Android.

La nuova politica punta soprattutto ad allineare il funzionamento dei backup alle altre tipologie di dati archiviate nell'ecosistema Google. Pur comportando un utilizzo leggermente superiore dello spazio disponibile, l'impatto previsto resta minimo nella maggior parte dei casi, mentre gli utenti ottengono una visione più chiara di ciò che viene realmente sincronizzato e la possibilità di decidere con maggiore precisione quali informazioni conservare nel proprio account Google.