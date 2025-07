Samsung elimina la possibilità di sbloccare il bootloader con One UI 8: addio a custom ROM e root

Con una decisione che segna la fine di un’epoca, Samsung ha scelto di chiudere definitivamente le porte al modding sui suoi dispositivi, eliminando la possibilità di sblocco bootloader con l’arrivo della nuova One UI 8. Questo passaggio rappresenta un vero e proprio spartiacque per gli appassionati di personalizzazione e per la vasta community di sviluppatori indipendenti che, per anni, hanno trovato nei device Galaxy un terreno fertile per la sperimentazione e l’innovazione software.

Indizi nelle versioni beta degli smartphone Samsung

Le prime avvisaglie di questa novità sono emerse con le versioni beta di Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7. In questi modelli, l’opzione di sblocco del bootloader è stata completamente rimossa, non solo a livello di interfaccia ma anche tramite profonde modifiche nel codice sorgente del sistema operativo.

Secondo gli esperti della community XDA, la presenza della stringa “androidboot.other.locked=1” nei file di sistema rappresenta un vero e proprio blocco hardware, che impedisce qualsiasi tentativo di accesso alternativo e chiude la strada a operazioni come root e installazione di custom ROM.

Estensione globale

Questa scelta, che inizialmente era limitata al mercato statunitense – dove le esigenze di sicurezza imposte da operatori come Verizon e AT&T avevano già portato a una politica di “blocco totale” – ora viene estesa a livello globale. Il risultato è una uniformità nelle policy di Samsung che va a colpire in modo trasversale tutti gli utenti, indipendentemente dal mercato di riferimento.

Per la maggior parte dei possessori di smartphone Galaxy, la novità potrebbe passare quasi inosservata. L’utente medio, infatti, raramente si avventura nel mondo dello sblocco bootloader o della personalizzazione avanzata. Tuttavia, per la nicchia di appassionati e per la comunità di sviluppatori, questa decisione rappresenta una perdita significativa: decade la possibilità di personalizzare il proprio dispositivo, di prolungarne la vita utile con custom ROM aggiornate o di sperimentare nuove funzionalità tramite il root.

Possibilità di "relock"

Non mancano, inoltre, preoccupazioni più profonde: secondo alcune segnalazioni emerse online, anche i dispositivi che erano già stati sbloccati in passato potrebbero subire un “relock” automatico in seguito all’aggiornamento a One UI 8. Questo significa che, anche chi aveva investito tempo e risorse per personalizzare il proprio smartphone, rischia di perdere ogni modifica apportata, ritrovandosi con un dispositivo nuovamente “blindato”.

La motivazione ufficiale fornita da Samsung ruota attorno al tema della sicurezza: impedire lo sblocco bootloader sarebbe una misura necessaria per proteggere i dispositivi da possibili minacce come il malware e garantire l’integrità del sistema operativo. Un approccio che, se da un lato rassicura gli utenti meno esperti e più attenti alla protezione dei dati, dall’altro alimenta un acceso dibattito tra chi difende la libertà di personalizzazione e chi privilegia la stabilità e la protezione.