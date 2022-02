Samsung utilizzerà il nuovo standard RCS di Google al posto dell’app Messaggi

Molte più persone potrebbero iniziare a utilizzare Rich Communication Services (RCS), il nuovo standard di messaggistica implementato dall’app Messaggi di Google. L’applicativo è stato introdotto come nuova impostazione predefinita per i nuovi dispositivi Samsung, ma il problema è che la gamma Galaxy S21 è stata fornita con Samsung Messaggi come impostazione predefinita l’anno scorso.

9to5Google ha notato che il Galaxy S22 Plus che ha avuto come dispositivo test aveva Google Messaggi impostata come app predefinita, e anche nel Galaxy S22 Ultra di The Verge è stata riscontrata questa particolarità.

Samsung ha confermato che l’app di Google è la nuova impostazione predefinita in una dichiarazione a The Verge. “Per creare la migliore esperienza di messaggistica possibile per gli utenti, con un’esperienza di comunicazione più ricca e coinvolgente che sia coerente su tutte le piattaforme, Samsung sta ora rendendo Messaggi l’app di messaggistica predefinita per gli utenti della serie Galaxy S22 in tutto il mondo, offrendo loro capacità ancora migliori“, ha detto il portavoce Jordan Guthmann.

Le funzionalità di questa nuova tecnologia

RCS offre molti miglioramenti rispetto agli SMS, come le conferme di lettura e la possibilità di condividere foto a risoluzione più elevata e file più grandi, ma l’adozione negli Stati Uniti ha richiesto anni. Google ha colto la palla al balzo e ha persino implementato la crittografia end-to-end nella sua app di messaggistica a giugno. Ma i grandi operatori telefonici non hanno visto di buon occhio questa scelta: anche se hanno accettato di sostituire gli SMS con la tecnologia RCS nel 2019, si è dovuto aspettare fino al 2021 affinché si impegnassero a rendere Google Messaggi l’app di messaggistica predefinita per i loro telefoni Android.

I telefoni Samsung costituiscono una quantità significativa dei telefoni Android venduti nel mondo, quindi il passaggio a Google Messaggi dovrebbe essere un vantaggio per l’adozione di RCS. Ora manca solo Apple sul treno, cosa che potrebbe piacere sopratutto a Google.

Fonte: theverge