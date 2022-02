Le vendite dei tablet hanno raggiunto picchi storici: 46 milioni di unità vendute nel 2021

Le spedizioni mondiali di tablet hanno raggiunto 46 milioni di unità durante il quarto trimestre del 2021 (4Q21), registrando un calo per la seconda volta dall’inizio della pandemia nel 2020. In percentuale, sono diminuite dell’11,9% anno su anno nel 4Q21 a causa del rallentamento della domanda, secondo quanto descritto dai dati preliminari dell’International Data Corporation (IDC).

Per l’intero anno 2021, le spedizioni totali di tablet sono aumentate del 3,2% anno su anno e hanno raggiunto 168,8 milioni di unità, il livello più alto del mercato dal 2016. Nel frattempo, le spedizioni di Chromebook sono diminuite del 63,6% anno su anno se consideriamo il precedente trimestre, ma sono cresciute del 13,5% se consideriamo le vendite e le spedizioni calcolate in un anno intero.

Il mercato ha già raggiunto il picco, ecco cosa succederà in futuro

Sebbene il 2021 sia stato un grande anno per il mercato dei tablet, le spedizioni hanno iniziato a decelerare poiché il mercato ha superato il picco della domanda in molte aree geografiche. Questo è stato affermato da Anuroopa Nataraj, analista di ricerca senior presso Mobility and Consumer Device Trackers di IDC, che continua dicendo: “Tuttavia, le spedizioni nel prossimo futuro rimarranno al di sopra dei livelli pre-pandemici poiché l’apprendimento virtuale, il lavoro a distanza e il consumo dei media rimangono priorità per gli utenti“.

“Gran parte della domanda iniziale di Chromebook è stata soddisfatta nei mercati primari come Stati Uniti ed Europa e ciò ha portato a un rallentamento delle spedizioni complessive. Tuttavia, la domanda di Chromebook nei mercati emergenti ha registrato una crescita continua nell’ultimo anno”, ha affermato Jitesh Ubrani , responsabile della ricerca con Mobility and Consumer Device Tracker di IDC. “Anche l’offerta è stata insolitamente limitata per i Chromebook poiché la carenza di componenti ha portato i fornitori a dare la priorità alle macchine Windows a causa dei loro cartellini dei prezzi più elevati, sopprimendo ulteriormente le spedizioni di Chromebook su scala globale”.

Fonte: idc