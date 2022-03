Ubuntu 22.04: ecco tutte le nuove feature in arrivo

Il rilascio della versione stabile di Ubuntu 22.04, nome in codice “Jammy Jellyfish”, è previsto per il 21 aprile, tuttavia nel ramo di sviluppo della distribuzione è già possibile constatare tutti i miglioramenti apportati dal team di Canonical. Si tratta di innovazioni sostanziali che rendono l’esperienza utente generale del sistema più rifinita e confortevole. Nell’articolo di oggi vogliamo proprio parlarvi delle novità che saranno presenti su Ubuntu 22.04. Il feature freeze è stato dichiarato il 24 febbraio scorso mentre oggi, il 17 marzo, dovrebbe concretizzarsi l’UI freeze. La prima beta ufficiale è infatti attesa per il 31 marzo. Dunque già oggi le build di testing offrono un quadro chiaro di cosa sarà possibile trovare nella futura stable release.

Ubuntu 22.04 utilizzerà come display server di riferimento Wayland. Secondo i coder del progetto infatti questo software è ormai abbastanza maturo da sostituire il vetusto Xorg nella maggior parte delle configurazioni hardware. Questo è possibile anche grazie al supporto dei principali produttori di GPU, che in questi anni hanno iniziato a rilasciare driver dedicati anche per Wayland. Dunque gli utenti di Ubuntu 22.04 potranno beneficiare delle migliorie tecniche del nuovo display server non appena ultimata l’installazione della distribuzione.

Altra novità presente nel ramo di testing di Ubuntu 22.04 è il supporto all’Active Directory di Microsoft. Active Directory è sostanzialmente il framework di riferimento per quanto concerne la gestione di un dominio. Nel mondo server il dominio è in buona sostanza un insieme di computer che condividono le risorse di rete e che vengono amministrati con regole comuni. Questa novità dunque farà molto piacere agli amministratori di sistema che devono gestire reti di PC dove è presente sia Windows Server che Ubuntu.

Su Ubuntu 22.04 “Jammy Jellyfish” verrà implementato GNOME 42, l’ultima incarnazione del desktop environment open source sviluppato tramite le librerie GTK. Non dovrebbe però concretizzarsi la transizione alle GTK4. Tale passaggio evidentemente è stato ritenuto troppo audace per questa release ed è dunque probabile che vedremo una migrazione del genere nelle future versioni.