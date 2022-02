Le 10 criptovalute emergenti (ed economiche) sulle quali devi investire nel 2022

Se sei alla ricerca di criptovalute a basso costo da aggiungere al tuo portafoglio di investimenti, sappi che molte risorse digitali possono essere acquistate a un prezzo inferiore a $ 10 per token.

Ciò significa che con un piccolo investimento puoi acquistare un gran numero di monete in molti progetti diversi.

Non sei sicuro di quale criptovaluta acquistare? Nessun problema, in questa panoramica di mercato, esamineremo le 10 migliori (e più economiche) criptovalute da acquistare nel 2022 per guidarti al meglio nella scelta.

Le sezioni seguenti offrono un’analisi delle 10 migliori criptovalute da acquistare nel 2022.

Tuttavia, dopo aver letto la nostra valutazione di ciascun token, prima di procedere con un investimento, fai sempre la tua ricerca indipendente specifica per le tue esigenze.

Prima di procedere ricorda: Le criptovalute sono un prodotto di investimento non regolamentato altamente volatile. Nessuna protezione degli investitori.

1. Lucky Block : la migliore nuova criptovaluta in assoluto da investire nel 2022

Lucky Block sta creando un quadro globale che consentirà alle persone di tutto il mondo di accedere a giochi della lotteria sicuri e decentralizzati. Ciò si ottiene portando il settore della lotteria nell’arena blockchain, in combinazione con contratti intelligenti trasparenti.

Ciò significa che quando ti impegni con una lotteria Lucky Block, puoi essere sicuro al 100% che il risultato sia legittimo ed equo. Inoltre, poiché l’intera rete è decentralizzata, i giocatori beneficiano di quote più elevate e maggiori pagamenti, poiché l’ecosistema è libero da organismi centrali.

Con un prezzo di quotazione iniziale di soli $ 0,0021, puoi investire in Lucky Block con qualsiasi importo di capitale desideri.

2. Dogecoin: criptovaluta a basso costo che potrebbe essere sottovalutata

Fondata nel 2013, Dogecoin è una delle valute digitali più affermate in questo spazio. Il valore del token è decollato solo all’inizio del 2021 soprattutto grazie ad Elon Musk. Il CEO di Tesla ha pubblicato vari tweet sui vantaggi a lungo termine di Dogecoin diventandone il maggiore promotore.

Ciò ha avuto un effetto domino in termini di prezzo, con Dogecoin che è esploso di oltre il 14.000% solo nei primi cinque mesi del 2021. Dogecoin, tuttavia, da allora è sceso di valore, con un singolo token ora disponibile a un prezzo molto più interessante di meno di $ 0,20.

3. XRP: criptovaluta ad alta capitalizzazione con un prezzo token basso

XRP è una criptovaluta economica con un’enorme capitalizzazione di mercato. Il progetto è stato lanciato nel 2012 da Ripple, che è lo stesso nome della tecnologia che supporta le transazioni XRP. XRP è popolare tra gli investitori in criptovalute, anche perché il suo framework è utilizzato da oltre 200 banche.

In parole povere, le banche utilizzano Ripple e XRP per ridurre i costi e i tempi di transazione dei bonifici internazionali. Quando si passa attraverso Ripple, le transazioni richiedono 4-5 secondi con una commissione inferiore a $ 0,01. In termini di prezzo, puoi acquistare XRP a meno di $ 1.

4. Shiba Inu: criptovaluta economica da acquistare con enormi ritorni

Shiba Inu è una criptovaluta relativamente nuova, con il progetto quotato per la prima volta in una borsa pubblica nell’agosto 2020. Questo token digitale è forse il progetto di maggior successo dai tempi di Bitcoin in termini di crescita con Shiba Inu in aumento di milioni di punti percentuali da quando è stato lanciato .

Al momento, Shiba Inu vale oltre $ 10 miliardi in termini di capitalizzazione di mercato, il che lo rende uno dei primi 20 progetti. Inoltre, un investimento di $ 100 in Shiba Inu ti farebbe guadagnare quasi 5 milioni di token, il che potrebbe rendere questa criptovaluta la migliore da acquistare nel 2022 per valore.

Lo sapevi? “Shiba Inu annuncia il proprio Metaverso: entra nello Shiberse”.

5. Cardano: criptovaluta con le migliori prestazioni supportata dalla ricerca accademica

Cardano è una delle criptovalute più popolari da acquistare nel 2022, anche perché il team dietro il progetto lavora con accademici leader a livello mondiale sulla ricerca fondamentale. Sebbene ciò si traduca spesso in un approccio allo sviluppo lento e costante, il quadro accademico di Cardano attira molti investitori.

In effetti, Cardano, ad oggi, ha una capitalizzazione di mercato di quasi $ 35 miliardi. La buona notizia, tuttavia, è che il suo token nativo, ADA, viene scambiato a poco più di $ 1, quindi non è necessario un grande esborso di capitale per investire.

6. Tron: criptovaluta con sede in Cina in competizione con Ethereum

Tron è un’altra criptovaluta da tenere d’occhio quest’anno, con il progetto con sede in Cina che cerca di competere con Ethereum come piattaforma di smart contract de facto. Fondata nel 2018 da Justin Sun, Tron è in realtà una rete con prestazioni migliori di Ethereum.

Questo è il caso in termini di commissioni di transazione, velocità e scalabilità. Inoltre, gli investitori potrebbero trovare il prezzo del token di Tron più attraente rispetto alla sua controparte Ethereum. Dopotutto, mentre Ethereum viene scambiato per migliaia di dollari, Tron può essere acquistato a meno di $ 0,10.

7. Decentraland: progetto di criptovaluta che offre un mondo di gioco 3D

Il prossimo nella lista delle migliori nuove criptovalute da acquistare nel 2022 è Decentraland. Nella sua forma più elementare, questo progetto offre un mondo di gioco 3D che consente agli utenti di acquistare appezzamenti di terreno e successivamente costruire immobili.

Questo immobile virtuale può quindi essere venduto sul mercato aperto in cambio della criptovaluta nativa del progetto: MANA. Alcuni oggetti virtuali in Decentraland da allora sono stati venduti per oltre $ 1 milione, quindi ha senso che MANA sia una delle criptovalute più promettenti da acquistare nel 2022.

8. SushiSwap: scambio decentralizzato con un token DeFi a basso costo

SushiSwap è una delle criptovalute più popolari da acquistare nel 2022 per coloro che desiderano acquisire esposizione alla finanza decentralizzata. Più nello specifico, SushiSwap è una piattaforma online che consente ai trader di acquistare e vendere token digitali senza richiedere una terza parte.

9. Stellar: transazioni economiche e veloci per gli unbanked

Stellar è stata fondata nel 2014 con l’obiettivo di “banking the unbanked“ attraverso l’uso di criptovalute e tecnologia blockchain. Questo progetto offre in realtà un framework molto simile a Ripple, in quanto le transazioni sono super economiche e un tempo di elaborazione medio di soli 4-5 secondi.

Detto questo, mentre Ripple si rivolge alle istituzioni finanziarie, Stellar fornisce un framework per gli unbanked per inviare e ricevere fondi a livello internazionale senza pagare commissioni elevate o subire lunghi periodi di attesa. Questo è il caso indipendentemente da quali valute vengono trasferite.

10. The Graph: piattaforma di indicizzazione Blockchain con criptovaluta promettente

L’ultimo progetto da considerare dalla nostra lista è The Graph. Questo progetto di asset digitali è specializzato in qualcosa noto come indicizzazione blockchain. In parole povere, ciò significa che The Graph può indicizzare grandi set di dati che intasano le reti blockchain.

Inoltre, The Graph ha anche una valuta digitale nativa: il token GRT. Questa risorsa digitale è anche una delle più economiche da acquistare, con un singolo token che costa meno di $ 0,50 al momento della scrittura.