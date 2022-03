Debian 12.0 “Bookworm” potrebbe arrivare a metà del 2023

In queste settimane i developer del team Debian stanno discutendo, all’interno della mailing list ufficiale del progetto, in merito alla prossima development milestone di Debian 12.0 “Bookworm”. Secondo quanto emerso da questi primi confronti tra i coder sembra che la futura major release dovrebbe arrivare a metà del 2023. I programmatori della distribuzione universale adottano un ciclo di sviluppo abbastanza particolare, in buona sostanza si rilascia la versione stabile “quando è pronta” senza una cadenza di rilasci regolari. Dunque non esiste un periodo di release ufficiale ma ogni 2 o 3 anni viene eseguito un freeze dei pacchetti dal ramo testing e si lavora su di essi fino a farli diventare sufficientemente stabili e dare dunque vita alla nuova incarnazione di Debian.

Ad occuparsi concretamente di questo lavoro di “stabilizzazione” dei pacchetti del ramo di testing è il Debian Release Team. Ovvero quella task force di sviluppatori che lavorano intensamente sulla preparazione dei vari rilasci, dunque non solo i major upgrade ma anche le diverse point release. Questo gruppo è suddiviso in diversi ruoli che hanno mansioni specifiche come ad esempio: il Release Manager, lo Stable Release Manager ed il Release Assistant. Sono proprio i membri del Debian Release Team che nell’ultimo periodo hanno iniziato a discutere sulla data del prossimo toolchain freeze per Debian 12.0 “Bookworm”, che dovrebbe avvenire il 12 gennaio 2023.

Ovviamente il processo di freeze e “stabilizzazione” dei pacchetti è composto da vari step ed avviane in modo graduale. Infatti dopo il primo toolchain freeze è previsto un soft freeze il 12 febbraio ed un full hard freeze finale il 12 marzo. Il rilascio di Debian 12 “Bookworm” arriverà dunque nei mesi successivi a quest’ultima data. Quindi con molta probabilità vedremo l’apertura del nuovo ramo stabile della distribuzione, salvo possibili imprevisti che potrebbero emergere durante queste ultime fasi di sviluppo, nelle ultime settimane di maggio oppure nei primi giorni di giugno 2023.