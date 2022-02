Davvero Safari è il peggiore dei browser?

Safari è il browser di sistema sviluppato direttamente da Apple e rivolto ai propri sistemi operativi fissi e mobili. È sicuramente tra i programmi di navigazione più utilizzati e gode di costanti aggiornamenti al fine di mantenerlo allineato rispetto ai costanti cambiamenti degli standard web e agli immancabili criteri di sicurezza.

Apple desidera comunque restare sempre in contatto con i milioni di utenti che vanta in tutto il mondo per avere riscontri sul lavoro svolto. In tale direzione, recentemente il team di sviluppo del browser Safari e di WebKit, il motore di rendering delle pagine, ha richiesto un feedback ai propri utenti in merito a bug e altre problematiche eventualmente riscontrate.

Jen Simmons, evangelista tecnologica della casa di Cupertino, ha infatti pubblicato un tweet nel quale fa riferimento a segnalazioni negative concernenti Safari, tanto da arrivare a considerarlo tra i peggiori browser, come se si trattasse di Internet Explorer. L’esperta prosegue invitando gli utenti a segnalare inconvenienti di qualsiasi natura rilevati durante l’esperienza d’uso del programma di navigazione.

Conclude il post nell’auspicio di ricevere feedback costruttivi riguardanti bug attuali e non passati e su nuove funzionalità, proprio per far concentrare il gruppo di sviluppo su questioni impellenti e non di secondaria importanza. Nel corso degli ultimi anni Safari aveva ricevuto critiche riguardo ad anomalie di diversa natura riscontrate durante l’utilizzo, ma va tuttavia sottolineato che anche gli altri software di navigazione Internet non sono esenti da bug, così come qualsiasi genere di applicativo.

Ciò che conta realmente è la capacita dei team di sviluppo di mettere in piedi canali di feedback adeguati e che siano al contempo in grado di risolvere i malfunzionamenti segnalati nel minor tempo possibile, oltre alla indispensabile implementazione di nuove funzionalità e aggiornamenti del layout.