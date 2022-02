Apple lancia le sessioni virtuali per gli sviluppatori: ecco come partecipare

Apple ha lanciato una nuova risorsa digitale per gli sviluppatori offrendo sei settimane di sessioni virtuali dal vivo in cui si parlerà delle novità introdotte e come implementarle. Gli argomenti includono assistenza sull’utilizzo di eventi in-app, codici di offerta personalizzati, ottimizzazione della pagina del prodotto, acquisizione di clienti e altro ancora. Di seguito verranno introdotte le modalità con cui ci si potrà registrare e come poter partecipare da sviluppatore.

Apple ha aperto oggi la registrazione per i prossimi eventi sul suo sito web per sviluppatori, ecco come descrive le nuove sessioni live per sviluppatori virtuali:

Entra in contatto con gli esperti Apple attraverso sessioni online dal 15 febbraio al 29 marzo per conoscere le ultime funzionalità dell’App Store e ottenere risposte alle tue domande. Scopri come creare pagine di prodotto che risuonano al meglio con le persone che vorresti raggiungere, offrire fantastiche esperienze di abbonamento, distribuire codici di offerta personalizzati e promuovere i tuoi eventi in-app. Registrati oggi se sei un membro dell’Apple Developer Program.

Ecco cosa troverete all’interno delle sessioni

Apple offre più sessioni in diverse lingue con gli eventi virtuali tra cui una sessione di domande e risposte dal vivo, questo per aiutare l’inclusione di sviluppatori che provengono da tutto il mondo. Parte fondamentale del programma di Apple infatti resta quello di creare opportunità che possano essere sfruttate in ogni parte del mondo.

Le sessioni includeranno sessioni digitali che si concentreranno su questi contenuti:

Prendere confidenza con i codici di offerta personalizzati;

Comprendere l’ottimizzazione della pagina del prodotto;

Comprendere gli eventi in-app;

Come interagire con le pagine dei prodotti personalizzate;

Ottimizzare gli abbonamenti e come acquisire utenti;

Puoi iscriverti al programma cliccando su questo link.