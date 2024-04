Halving completato: cosa succede ora al Bitcoin? Le ipotesi

Nei giorni scorsi è stato completato il quarto halving del Bitcoin, dando il via a una nuova vera. Ogni quattro anni, infatti, la criptovaluta registra questa procedura che comporta un dimezzamento delle ricompense ottenute dal mining.

Nelle tre edizioni precedenti, l'halving ha portato a una crescita record per il Bitcoin nei mesi successivi. Tale crescita potrebbe ripetersi nel corso dei prossimi mesi, anche se gli analisti di settore hanno mostrato pareri contrastanti.

Investitori e risparmiatori che hanno scelto di puntare sul Bitcoin, in ogni caso, hanno la possibilità di accedere al mondo delle criptovalute tramite eToro, piattaforma di riferimento assoluto del settore.

Cosa succede ora al Bitcoin?

Le prossime settimane saranno fondamentali per capire cosa succederà al Bitcoin dopo il quarto halving. Le opzioni sono numerose. Diversi investitori hanno scommesso e continuano a scommettere su una forte crescita della criptovaluta che, ricordiamo, ha chiuso il primo trimestre del 2024 con un incremento di oltre il 60% del valore e un nuovo record storico.

Non c'è alcuna certezza in merito a una nuova crescita del Bitcoit dopo l'halving. Per saperne di più sarà necessario attendere i prossimi mesi, valutando, giorno dopo giorno, l'andamento della criptovaluta. Per il momento, nei giorni successivi l'halving, si registra una leggera crescita.

Per chi ha già deciso di puntare sul Bitcoin, in questo momento, la soluzione giusta non può che essere scegliere eToro, piattaforma di riferimento per la compravendita di criptovalute.







