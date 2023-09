Zoom AI Companion: l'AI generativa dell'app si rinnova

Zoom, la celebre app per il lavoro collaborativo e le videoconferenze, sta per aggiornare i suoi strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Ad esempio, Zoom IQ, tool che utilizza la propria AI generativa, ma anche modelli forniti da Anthropic, Meta e OpenAI, cambierà nome, divenendo Zoom AI Companion. Le sue funzioni verranno inoltre estese ad altri prodotti dell’azienda come Zoom Whiteboard, Zoom Team Chat e Zoom Mail.

Zoom AI Companion: l’intelligenza artificiale sarà sempre più presente

Come già anticipato Zoom AI Companion sarà dotato di interessanti funzioni. La prima riguarda un’interfaccia conversazionale (magari in stile ChatGPT), che consentirà agli utenti di chattare con l’AI, effettuare richieste relative a chat e riunioni precedenti, ma non solo. Gli utenti potranno ad esempio chiedere ad AI Companion di conoscere lo stato dei progetti, di ottenere la trascrizione di chat, e-mail, documenti e tanto altro. Questo strumento può inoltre essere utilizzato durante le riunioni, per fare il punto sulle questioni più importanti oppure per rispondere alle domande. Naturalmente sarà anche possibile ottenere un riepilogo delle riunioni, identificare le azioni da effettuate e passare agli step successivi. Infine, Zoom AI Companion fornirà agli utenti un “feedback in tempo reale” sulla come ci si è comportati durante il meeting e fornire suggerimenti per il futuro.

Queste novità dovrebbero essere attive a partire dalla primavera 2024, ma non solo. L’azienda dovrebbe infatti rilasciare alcuni aggiornamenti interessanti per Zoom Whiteboard. La “lavagna virtuale” per il lavoro collaborativo permetterà agli utenti di compilare modelli e generare immagini in stile DALL-E o Midjourney. Ad oggi non sono stati rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito. Tuttavia, gli utenti più impazienti di provare le potenzialità dell’AI su Zoom non dovranno attendere molto. Questi provare infatti la funzione di riassunto delle chat tramite AI Companion su Zoom Team Chat, l’app di messaggistica della piattaforma. Naturalmente, tutte le funzioni di Zoom AI Companion non saranno disponibili a chi ha un account gratuito, ma soltanto agli utenti Premium.