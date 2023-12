Zero vincoli, velocità massima: con Aruba Fibra la rete e senza limiti

Avere un accesso alla rete solido e con alte prestazioni è ormai quasi d'obbligo.

Navigare e accedere alla posta elettronica, ma soprattutto accedere a servizi streaming e scaricare file di grandi dimensioni, richiedono una banda considerevole, che troppi provider in Italia non sono ancora in grado di offrire. In questo senso, Aruba Fibra è una vera e propria eccezione nel nostro paese.

Stiamo parlando del servizio per eccellenza quando si parla di fibra ottica, con un provider che ha conquistato il riconoscimento "TOP Qualità-prezzo" del 2023 nel settore della connettività.

Il motivo? Aruba Fibra è in grado di raggiungere velocità di download elevate, il tutto mantenendo un costo più che competitivo sul mercato nazionale.

Fino a 10 Gbps di download con Aruba Fibra: non farti scappare questa offerta

Il servizio proposto da Aruba non prevede nessun costo di attivazione. Anzi, l'azienda permette ai sottoscrittori, entro un mese di tempo dall'attivazione, di fare marcia indietro e chiedere il rimborso. Inoltre, nel momento in cui si cambia abitazione o si intende disdire il contratto, l'operazione risulta semplice e costa appena 20 euro.

Al di là delle prestazioni e delle facilitazione contrattuali, un vero punto di forza è l'assistenza, con una chat disponibile 24 ore su 24 per qualunque tipo di problema. A tutto ciò, poi, va aggiunta l'interessante opzione Stop&Go!.

Questa è molto utile per chi si allontana per lunghi periodi da casa (sia per vacanze che per questioni di lavoro). Di fatto, Stop&Go! rende possibile "congelare" l'abbonamento per 30 giorni consecutivi, risparmiando un mese di sottoscrizione quando la linea non viene utilizzata.

Infine, va considerato un aspetto ancora molto critico nel nostro paese, ovvero la copertura: Aruba Fibra, infatti, è attiva anche nelle aree bianche, ovvero quelle zone a bassa densità abitativa che di solito hanno una copertura Internet assente o comunque scarsa.

E il prezzo? Grazie all'attuale promozione, valida solo fino al 7 gennaio 2024, questo servizio può anche essere considerato conveniente.

Invece del prezzo pieno, ovvero 26,47 € al mese, Aruba Fibra è disponibile per soli 17,69 € (per i primi sei mesi di contatto). Non solo: con la sottoscrizione, il primo mese costa solo un euro.

