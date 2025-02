YouTube TV conferma il mantenimento dei canali Paramount

Dopo la preoccupazione espressa riguardo alla possibile perdita di importanti canali come CBS e CBS Sports, YouTube TV ha raggiunto un accordo che garantirà la continuità di questi e altri canali nella sua offerta. La piattaforma ha recentemente pubblicato un annuncio su X (ex Twitter), in cui ha confermato che i canali come CBS, CBS Sports, Nickelodeon, e i servizi aggiuntivi come Paramount+, Showtime e BET+ rimarranno disponibili per gli abbonati.

In precedenza, YouTube TV aveva comunicato ai suoi utenti che, nel caso in cui i contenuti provenienti da Paramount fossero stati temporaneamente rimossi dalla piattaforma, avrebbe fornito un credito di $8 a ciascun abbonato come compensazione. Questo annuncio aveva suscitato preoccupazioni tra gli utenti, che temevano l’interruzione della visione di alcuni dei canali più popolari. Fortunatamente, l'accordo recentemente raggiunto ha messo fine a queste incertezze, mantenendo invariata l'offerta.

Non sono stati fatti riferimenti, ancora, ad eventuali aumenti di prezzo

Non sono stati forniti dettagli specifici riguardo le condizioni dell'accordo, né informazioni precise su eventuali aumenti di prezzo per gli abbonamenti, ma YouTube ha assicurato che qualsiasi modifica futura ai piani tariffari sarà comunicata tempestivamente agli utenti. Questo accordo giunge in un momento cruciale, in cui molti servizi di streaming stanno aumentando i prezzi per far fronte all'incremento dei costi di produzione e distribuzione dei contenuti.

L’intesa tra YouTube TV e Paramount si inserisce nel contesto di una crescente competizione tra le piattaforme di streaming, che sono sempre più alle prese con le difficoltà di mantenere un'offerta competitiva e al tempo stesso sostenibile. I servizi aggiuntivi inclusi nell'accordo, come Paramount+ e Showtime, sono molto apprezzati dagli utenti, e il fatto che YouTube TV continui a offrire questi canali rafforza la sua posizione nel mercato.