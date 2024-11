YouTube testa remix musicali creati dall'intelligenza artificiale

L'anno scorso YouTube ha permesso a creator selezionati negli Stati Uniti di creare brani generati dall'intelligenza artificiale tramite prompt. Per fare ciò potevano usare la voce di artisti come Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Sia, T-Pain e Troye Sivan. Ora, la società sta aggiungendo una funzionalità che consente a creator selezionati di mixare una traccia descrivendo come desiderano cambiare lo stile del brano. La piattaforma di streaming video sta mettendo a disposizione dei creator brani selezionati attraverso i suoi partner dell'etichetta per il nuovo esperimento di remix. Se un creator fa parte del gruppo di prova, può selezionare un brano idoneo, scegliere l'opzione "Retstyle a track" e descrivere come desidera rinnovare la traccia. Verrà generato uno snippet di 30 secondi che i questi potranno utilizzare nei loro Short.

YouTube: brani remixati avranno etichetta “modificato con AI”

Sul suo sito ufficiale, Google ha notato che lo snippet audio remixato verrà attribuito alla canzone originale tramite gli Shorts e la pagina pivot audio degli Short. Inoltre, avrà anche un'apposita etichetta per indicare che la traccia è stata modificata tramite l’AI. YouTube ha rilasciato la funzionalità Dream Track nel novembre 2023, basata sul modello di generazione musicale Lyria sviluppato da Deepmind. La piattaforma ha anche rilasciato uno strumento che creava una traccia semplicemente canticchiando una melodia. Come spiegato dalla stessa azienda: “Questi esperimenti esplorano il potenziale delle funzionalità dell’intelligenza artificiale per aiutare artisti e creatori ad ampliare la propria immaginazione e ad aumentare i propri processi creativi. A loro volta, i fan potranno connettersi con i creativi che amano in nuovi modi, avvicinandoli attraverso strumenti ed esperienze interattive. Tutto ciò ci aiuterà a ripetere e migliorare la tecnologia, informando le applicazioni per il futuro".

Lo scorso agosto, YouTube ha dichiarato che intende compensare gli artisti e i titolari dei diritti per l’utilizzo del loro lavoro nelle funzionalità AI. A tal fine, la società ha annunciato una partnership con Universal Music Group (UMG) per sviluppare una struttura per pagare i titolari del copyright. YouTube non è l'unica azienda che lavora per fornire agli utenti modi per remixare le tracce. L'ex dirigente di JioSaavn, Gaurav Sharma, sta costruendo un'app chiamata Hook. Quest’ultima consente agli utenti di mixare legalmente canzoni che potrebbero essere utilizzate per creare brevi video.