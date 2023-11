DeepMind e YouTube annunciano Lyria: LLM per creare musica AI

Lo scorso gennaio, Google ha pubblicato in sordina alcune ricerche su un nuovo software di creazione musicale basato sull’intelligenza artificiale, capace di creare brani basati su suggerimenti di testo. Oggi sono arrivati aggiornamenti in merito, poiché DeepMind ha annunciato un nuovo modello di generazione musicale chiamato Lyria che funzionerà in combinazione con YouTube e due nuovi strumenti che la stess DeepMind descrive come "esperimenti basati su Lyria”. Il primo si chiama Dream Track e consente di creare musica per YouTube Shorts. Il secondo, Music AI, è un insieme di strumenti che aiuta gli utenti con il processo creativo (ad esempio, creando una melodia da un ritaglio che un creatore potrebbe canticchiare). Oltre a questi, DeepMind ha affermato che sta adattando SynthID, utilizzato per contrassegnare le immagini AI, per inserire il “watermark” anche nella musica AI.

Lyria: come cambia la musica con l’intelligenza artificiale

Con i nuovi strumenti appena annunciati, la priorità per DeepMind e YouTube sembra essere quella di creare una tecnologia che aiuti la musica basata sull'intelligenza artificiale a rimanere credibile, sia come supporto ai creator, ma anche solo nel senso più estetico di suonare come musica. Come riportato sul blog di DeepMind: “la musica contiene enormi quantità di informazioni poiché considera ogni battito, nota e armonia vocale in ogni secondo. Quando si generano lunghe sequenze di suoni, è difficile per i modelli di intelligenza artificiale mantenere la continuità musicale tra frasi, versi o passaggi estesi. Poiché la musica spesso include più voci e strumenti contemporaneamente, è molto più difficile da creare rispetto al parlato”. Secondo i suoi creatori, il modello Lyria eccelle in questo campo. È infatti in grado di generare musica in alta qualità, con strumenti e voci, ma anche eseguire attività di editing musicale.

Dream Track sarà inizialmente disponibile per un gruppo limitato di creator ed è in grado di generare brani di 30 secondi simulando la voce e lo stile musicale di artisti come Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Sia, T- Dolore, Troye Sivan e Papoose, che hanno collaborato al progetto grazie a Music AI. Quest’ultimo è un incubatore musicale che sfrutta l’intelligenza artificiale per supportare al meglio il processo creativo degli artisti. Come ricordato infine da Google “con i nostri strumenti di intelligenza artificiale musicale, gli utenti possono creare nuova musica o sezioni strumentali da zero, trasformare l'audio da uno stile musicale o strumento a un altro e creare accompagnamenti strumentali e vocali”. L’era dell’AI nella musica è già iniziata e non ha intenzione di fermarsi.