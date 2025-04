ChatGPT domina le classifiche dei download: è l'app più scaricata su iOS a marzo 2025

Un "nuovo" fenomeno sta dominando il panorama delle applicazioni mobili: ChatGPT ha raggiunto il vertice delle classifiche globali, conquistando 46 milioni di download complessivi nel mese di marzo. Secondo i dati forniti da Appfigures, l'app di intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI ha superato giganti come Instagram e TikTok, che hanno registrato rispettivamente 46 e 45 milioni di installazioni. Questo traguardo segna un punto di svolta per le app non-gaming, dimostrando come le tecnologie innovative possano scalzare i colossi dei social media.

L’effetto Ghibli

A spingere ChatGPT Studio Ghibli

Il successo della funzionalità non si limita solo alla creatività degli utenti. L’impatto visivo e la capacità di stimolare l’immaginazione hanno aperto nuove prospettive per il futuro delle applicazioni basate sull’intelligenza artificiale action figures

Una strategia vincente su iOS

Particolarmente rilevante è stato il dominio di ChatGPT ChatGPT

Questo risultato dimostra una preferenza degli utenti Apple per le funzionalità innovative e creative offerte dall’app di OpenAI, rafforzando ulteriormente la sua posizione di leader nel mercato delle applicazioni mobili. Allo stesso tempo, però, questo dato va confrontato anche con i tempi di rilascio delle app