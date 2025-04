Netflix testa una nuova funzione di ricerca basata sull'AI di OpenAI

La piattaforma di Netflix continua a spingere i confini dell'innovazione, introducendo una nuova funzionalità di ricerca tramite AI che promette di rivoluzionare l'esperienza degli utenti nello scoprire contenuti. Annunciata dal co-CEO Greg Peters, questa tecnologia è attualmente in fase di test in Australia e Nuova Zelanda e rappresenta un passo avanti nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per migliorare la personalizzazione e il coinvolgimento degli spettatori.

In collaborazione con OpenAI, Netflix ha sviluppato un sistema avanzato che permette agli utenti di cercare contenuti non solo basandosi su categorie tradizionali come genere o cast, ma anche su criteri emotivi e contestuali. Questo approccio innovativo consente di formulare richieste come "film rilassanti per una serata tranquilla" o "serie drammatiche con elementi di commedia", offrendo suggerimenti altamente personalizzati.

Le dichiarazioni del portavoce di Netflix

MoMo Zhou, portavoce di Netflix, ha sottolineato che l'azienda sta adottando un approccio graduale, raccogliendo feedback dagli utenti per perfezionare ulteriormente il servizio. Questo progetto pilota riflette un impegno continuo nell'innovazione tecnologica, un elemento chiave nella strategia di Netflix negli ultimi vent'anni. Tuttavia, l'integrazione dell'intelligenza artificiale segna un salto qualitativo significativo, offrendo agli abbonati un'esperienza di fruizione unica e coinvolgente.

La sperimentazione di questa tecnologia apre anche interrogativi sul suo futuro. Netflix potrebbe espandere l'uso della ricerca basata su "emozioni" integrandola in sezioni diverse del proprio catalogo, come i giochi o i contenuti interattivi. Anche se OpenAI non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla partnership, la collaborazione riflette un trend crescente nell'industria dell'intrattenimento digitale, dove l'AI sta diventando un elemento sempre più centrale.

La notizia è stata riportata da Bloomberg che ha affermato che questa sperimentazione è stata avviata inizialmente in Australia e Nuova Zelanda solo su dispositivi iOS. L'idea è quella di espandere questa nuova funzione a diversi dispositivi e a diversi paesi: a partire dagli Stati Uniti d'America. Qualora dovesse andare a buon fine si tratterebbe, sicuramente, di una novità rivoluzionaria nel mercato delle piattaforme di streaming.