YouTube raggiunge un miliardo di utenti mensili per i podcast

YouTube ha raggiunto un importante traguardo con un miliardo di utenti attivi mensili che ascoltano podcast sulla piattaforma. Questo risultato è stato raggiunto a gennaio 2025, dopo che YouTube aveva già superato, all'inizio dell'anno, la concorrenza diventando il servizio più utilizzato negli Stati Uniti per l’ascolto di podcast. Il dato evidenzia un crescente interesse per il formato podcast, che ha visto una crescita continua negli ultimi anni.

Il successo della piattaforma è stato in parte alimentato dal formato dei "podcast con video", che ha conquistato molti ascoltatori rispetto ai tradizionali podcast solo audio. Secondo quanto riferito, gli utenti hanno trascorso oltre 400 milioni di ore mensili guardando contenuti podcast sui dispositivi da salotto nel corso dell'anno precedente, un dato che sottolinea quanto YouTube sia diventata centrale per l’ascolto e la fruizione di contenuti di questo tipo.

Una delle caratteristiche che ha contribuito al successo della piattaforma è il suo sistema di ricerca e raccomandazioni, che permette agli utenti di scoprire facilmente nuovi podcast. Questo ha reso YouTube una scelta preferita per chi cerca nuovi contenuti audio e video, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per la scoperta di podcast. Non solo gli utenti, ma anche i creatori hanno beneficiato della piattaforma: YouTube ha infatti ampliato il programma di condivisione dei ricavi, il YouTube Partner Program, includendo sempre più podcaster.

Un'esperienza ancor più completa

Oltre a ciò, YouTube ha lavorato per migliorare l'esperienza complessiva dei podcast, creando un'esperienza dedicata che facilita la ricerca e la fruizione dei contenuti. Questi miglioramenti sono stati implementati sia nell’app principale di YouTube che in YouTube Music, che ha preso il posto di Google Podcasts dopo la sua chiusura. Nel corso dell'anno precedente, sono stati introdotti strumenti come la possibilità di caricare feed RSS su YouTube Studio, che converte automaticamente l'audio in un video semplice da caricare.

L’azienda ha anche aggiunto una pagina dedicata ai "tuoi podcast" nella sezione "Tu/Raccolta" dell'app YouTube, per facilitare l'accesso ai contenuti preferiti. YouTube ha annunciato che continuerà a migliorare l'esperienza podcast sulla piattaforma, con nuove funzionalità in arrivo, confermando l'importanza dei podcast per il futuro di YouTube.

Questo traguardo di un miliardo di utenti mensili testimonia il ruolo cruciale che YouTube ha assunto nel panorama dei podcast, sia per gli ascoltatori che per i creatori di contenuti, e evidenzia l'efficacia degli investimenti fatti per rendere la piattaforma un punto di riferimento nel settore.