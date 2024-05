YouTube: pronto il ritorno del design odiato dagli utenti, i dettagli

Il nuovo redesign di YouTube, che all'inizio dell'anno ha suscitato un coro di lamentele, sembra essere tornato. A metà aprile, Google aveva iniziato a testare un nuovo layout del sito web, spostando il titolo del video, la descrizione e i commenti ai lati dello schermo. Questa mossa era stata ampiamente criticata dagli utenti, che preferivano il vecchio design più intuitivo. Di fronte a questa reazione negativa, YouTube aveva annullato la riprogettazione.

Tuttavia, nelle ultime settimane, alcuni utenti hanno osservato nuovamente il nuovo layout, suggerendo che Google stia conducendo un secondo round di test. Sebbene il redesign non sembri ancora diffuso su larga scala, la sua ricomparsa indica che YouTube potrebbe essere interessato a renderlo l'esperienza predefinita per tutti gli utenti.

Non è chiaro se YouTube abbia intenzione di implementare definitivamente questo nuovo design, ma un secondo round di test suggerisce che l'azienda stia raccogliendo ulteriori dati e feedback dagli utenti. È possibile che YouTube stia cercando di ottimizzare il layout in base alle critiche ricevute in precedenza.

The new @YouTube UI just arrived, and words cannot describe how much I loathe it.

I haven't seen a single person who liked this yet. How do I rolled this back? pic.twitter.com/sXx2JsiYjT

— Artem Russakovskii (@ArtemR) May 21, 2024