YouTube: download automatico per gli shorts e nuove funzioni

YouTube sta testando una nuova funzione che scarica automaticamente i video di Shorts sui dispositivi degli utenti. La funzione "Shorts Smart Downloads" fa parte dei Download Intelligenti, che aggiunge i video consigliati alla libreria offline degli utenti. Questa novità è disponibile solo per gli utenti Premium che si iscrivono tramite l'app YouTube o la pagina delle funzioni sperimentali.

I video Shorts scaricati automaticamente saranno accessibili nella sezione Download > Download Intelligenti. Gli utenti possono attivare questa opzione andando su Impostazioni > Download > Download Intelligenti. I download automatici si interromperanno se il dispositivo è a corto di memoria o sta utilizzando i dati cellulari, garantendo così un uso efficiente delle risorse del dispositivo.

L'obiettivo di YouTube nel testare questa funzione è migliorare l'esperienza di visualizzazione offline per gli utenti di Shorts. Potrebbe anche incoraggiare gli utenti a guardare più Shorts, poiché non avranno bisogno di una connessione internet per farlo, aumentando così l'interazione con la piattaforma. Oltre a questa funzione, YouTube sta introducendo altre novità per migliorare l'esperienza utente. Tra queste, una nuova interfaccia utente desktop per gli utenti Premium che è attualmente in fase di test.

Altre funzionalità in arrivo: YouTube si rinnova

Un'altra funzione interessante è la "Funzione Hype", che consente agli utenti di "dare il via" ai video che ritengono possano diventare virali. Le "Note della community" permettono invece agli utenti di lasciare commenti e annotazioni sui video, migliorando l'interazione e la condivisione delle opinioni.

YouTube sta anche testando i codici QR dei canali, che permettono agli utenti di scansionare un codice QR per iscriversi facilmente a un canale. Gli "Sfondi verdi AI" consentono agli utenti di utilizzare sfondi verdi generati dall'intelligenza artificiale durante le loro riprese, mentre le "Colonne sonore doppiate da celebrità" offrono la possibilità di aggiungere tracce audio ai video con voci di celebrità.

In parallelo a queste innovazioni, YouTube sta intensificando la lotta contro le app di terze parti che cercano di bloccare gli annunci. L'azienda sta lavorando per rendere gli annunci quasi impossibili da bloccare, garantendo così un flusso di entrate costante.